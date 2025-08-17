Все, они меня достали: Трамп благословил Путина на быстрый разгром Киева

https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html
Всего за несколько часов после завершения встречи Путина и Трампа на Аляске видимые миру результаты были обсосаны до последней косточки, причем каждый нашел там РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T08:00:00+03:00
2025-08-17T08:00:00+03:00
2025-08-17T08:00:00+03:00
Всего за несколько часов после завершения встречи Путина и Трампа на Аляске видимые миру результаты были обсосаны до последней косточки, причем каждый нашел там кусочек по вкусу: одни с важным видом провозгласили возвращение России на мировую арену (откуда она, кстати, и не удалялась даже на перекур); другие с увлечением измерили ширину красной дорожки и количество минут, которые российский президент провел в лимузине американского коллеги; третьи в уме уже подписали с американцами сотни миллиардных договоров и концессий, начиная с редкоземов и моста через Берингов пролив и заканчивая лицензиями на мерч с надписью "СССР".Все это чрезвычайно глубоко, интересно и местами даже важно.Но главная тема встречи была совершенно другой.Если даже в путаной речи человека через раз звучит слово "рассол", то не надо быть доктором, чтобы понять его медицинскую кондицию. Поэтому, если проанализировать ключевые слова, становится очевидно, чего больше всего на свете — до головокружения и адской ломки — жаждали от встречи президентов Зеленский и его дружки.Они всеми фибрами души хотели прекращения огня: срочного, немедленного, безоговорочного, полного прекращения огня со стороны русской армии. А все остальные глаголы, существительные и прилагательные служили лишь присыпкой от опрелостей.Наверное, не стоит объяснять, почему для Киева и европейских столиц это важнее всего. Достаточно сказать, что если армию России не останавливать, то достаточно скоро обсуждать будет нечего и некого.Поэтому европейцы сделали все, чтобы нужным образом настроить и подготовить Трампа к встрече с Путиным, и главная фраза была даже написана на бумажке, трижды подчеркнута и положена ему в карман.Все интересанты затаили дыхание и встали на гаревой дорожке в позу краба в ожидании старта:Канцлер Германии Мерц: "Мы хотим прежде всего прекращения огня, а затем должно быть составлено рамочное соглашение".Зеленский: "Номер один должно быть прекращение огня — это номер один".Глава комитета по иностранным делам парламента Украины Мережко: "Трамп очень четко пообещал, что представит Путину то, что можно назвать ультиматумом, — согласиться на безусловное прекращение огня. Если он не согласится, будут тарифы и санкции".Экс-посол США на Украине (при Обаме и Байдене) Уильям Тейлор: "Задача Трампа — продемонстрировать Путину, что он готов оказать серьезное давление, чтобы добиться прекращения огня".Но Трамп поговорил с Путиным тет-а-тет. И что-то пошло не так. Вернее — все.Самые первые слова Трампа на пресс-конференции в Анкоридже вызвали настоящую медийную бурю, которая своей односторонностью до боли напомнила флюс:The Sun: "После почти трехчасовой встречи ни один из лидеров не упомянул прекращение огня на Украине".El Pais: "Трамп покончил с изоляцией Путина, не добившись прекращения огня на Украине".Le Monde: "Трамп не смог принудить Путина к прекращению огня".Председатель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер: "Однозначно 1:0 в пользу Путина — никаких новых санкций. Для украинцев — ничего. Для Европы — глубочайшее разочарование".Atlantic Council: "Трамп отправился на Аляску, чтобы добиться прекращения огня. Путин не согласился даже на паузу".Верховная рада Украины: "Похоже, Путин купил себе время. Никакого прекращения огня или деэскалации не согласовано".Дальше всех свою ярость и разочарование выплеснуло издание The New York Times: "Трамп отошел от согласованных с ЕС условий о перемирии на Украине".Вместо того чтобы дать возможность Киеву с подельниками под прикрытием прекращения огня возможность собрать резервы, получить новое оружие и попробовать заткнуть дыры по всему фронту, Трамп услышал простой, но кристально понятный посыл Путина: "Для России события на Украине связаны с фундаментальными угрозами нашей национальной безопасности"; "Россия скорее бы хотела прекращения боевых действий на Украине, но в основу урегулирования кризиса должно быть положено устранение его первопричин". Именно сразу после встречи с российским президентом он тут же объявил европейцам, что "вместе с Путиным выступает за всеобъемлющее мирное соглашение по Украине, а не временное прекращение огня", и, по сведениям ряда западных СМИ, предложил для быстрого заключения мира "признание Киевом всего Донбасса российским".По свидетельству членов команды Трампа, он был на Аляске "очень уставшим", и совершенно не просто так Большой Дональд, по данным издания The Times, "зловеще намекнул, что сделка по мирному урегулированию возможна, но теперь зависит от Зеленского", который может стать "мальчиком для битья в случае провала американских мирных инициатив".Киевские клоуны и европейские шакалы очень старались, но в итоге достали Трампа окончательно: "Я пока не планирую вводить санкции против России и ее торговых партнеров, так как встреча с Путиным прошла хорошо. Я близок к сделке с Россией по Украине и вижу заинтересованность Путина в этом. Украине надо на нее согласиться".Есть все основания полагать, что высокие стороны договорились, что если призывы Трампа не будут услышаны, то он умывает руки, а мы снимаем хирургические перчатки и надеваем рукавицы для разделывания туш. Кто имеет уши, да услышит слова Путина: "Мы рассчитываем, что в Киеве и европейских столицах воспримут все это (договоренности на переговорах) в конструктивном ключе и не станут чинить никаких препятствий, не будут предпринимать попыток <…> сорвать намечающийся прогресс".По последним данным, Киев и европейцы категорически отвергли договоренности лидеров России и США и продолжили ритуальные пляски с отказом от территориальных уступок, усилением антироссийских санкций, правом Украины на вступление в НАТО, отсутствием ограничений для размера ВСУ и так далее, то есть тандему Трамп — Путин был очень смело показан кукиш.Судя по всему, на той стороне выбор сделан. И теперь винить им больше некого, кроме себя.
