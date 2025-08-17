https://ria.ru/20250817/tatarstan-2035850817.html
В Татарстане объявили режим беспилотной опасности
2025-08-17T03:46:00+03:00
происшествия
республика татарстан (татарстан)
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Беспилотную опасность объявили на территории Республики Татарстан, сообщает МЧС России. "Внимание! На территории Республики Татарстан объявлен режим "Беспилотная опасность", - говорится в сообщении в приложении министерства.
