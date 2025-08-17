Рейтинг@Mail.ru
Российские десантники рассказали об уничтожении ВСУ за Часовым Яром - РИА Новости, 17.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
07:05 17.08.2025
Российские десантники рассказали об уничтожении ВСУ за Часовым Яром
ЛУГАНСК, 17 авг – РИА Новости. После отхода из Часового Яра украинские войска заняли заранее подготовленные мощные оборонительные рубежи с бетонными дотами и скрытыми подземными ходами, российские десантники ведут их уничтожение, рассказали РИА Новости командиры батальонов 98-й воздушно-десантной дивизии, участвующие в операции по освобождению города. "Опорные пункты взводные, ротные, противник давно изготовил с учётом того, как шло продвижение. Естественно, он заблаговременно их готовил. И по мере освобождения Часового Яра непосредственно дивизией, противник также продолжал их подготовку", – отметил командир парашютно-десантного батальона с позывным "Спартак". Командир батальона с позывным "Тайга" добавил, что сейчас десантные подразделения ведут бои с противником в оборудованных позициях. "На данный момент мы столкнулись с таким рубежом, где бетонные доты, которые достаточно сложно вскрыть, приходится прикладывать максимум усилий для того, чтобы все это дело обезвредить и дать возможность штурмовым группам двигаться дальше", - добавил "Тайга". Командир другого парашютно-десантного батальона с позывным "Сокол" уточнил, что украинские силы активно используют противодроновые сети, а их огневые точки связаны подземными ходами или перекрытыми траншеями, ведущими в ближайшие лесные массивы. "Огневая позиция представляет из себя в данном случае у противника ДОТ (долговременная огневая точка - ред.) бетонный. В роще у них накопители и склады, в роще у них минометы, находятся и артиллерия противника", - добавил "Сокол". Опыт и тактика десантников 98-й воздушно-десантной дивизии позволяют применять наработанные методы уничтожения таких укреплений, как артиллерией и авиаударами, так и точечными атаками FPV-дронов и штурмовыми обходами. "Мы уже имеем богатый опыт вскрытия таких позиций, системно подавляем каждую точку, разрушаем логистику на дальних подходах и только потом продвигаемся", – отметил "Сокол". Город Часов Яр и близлежащие населенные пункты играют важную роль в силу своего расположения. Часов Яр расположен почти вплотную к Артемовску, но разделен на две части каналом Северский Донец - Донбасс. Его освобождение позволяет российским войскам развить наступление на Славянско-Краматорскую агломерацию. Продвижение российских войск к городу началось в конце весны 2024 года.
