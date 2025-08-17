Рейтинг@Mail.ru
Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой - РИА Новости, 17.08.2025
07:58 17.08.2025
Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой
Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой - РИА Новости, 17.08.2025
Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой
Второй кассационный суд 28 августа пересмотрит приговор журналистке Александре Баязитовой, осужденной на 5 лет за вымогательство денег на "блок" негативных... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T07:58:00+03:00
2025-08-17T07:58:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд 28 августа пересмотрит приговор журналистке Александре Баязитовой, осужденной на 5 лет за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Зарегистрирована апелляционная жалоба осужденной Баязитовой А. В. на приговор Басманного районного суда города Москвы, судебное заседание назначено на 28 августа", - сказала собеседница агентства. Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему. Адвокат Архаровой Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область. В апреле этого года она подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал ей. Тогда журналистка обратилась с ходатайством о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания кроме принудительных работ. По этому вопросу Судогорский районный суд Владимирской области назначил заседание на 9 сентября.
Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой

Второй кассационный суд 28 августа пересмотрит приговор журналистке Баязитовой

© РИА Новости / Максим Блинов
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы
Журналистка Александра Баязитова на заседании Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд 28 августа пересмотрит приговор журналистке Александре Баязитовой, осужденной на 5 лет за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба осужденной Баязитовой А. В. на приговор Басманного районного суда города Москвы, судебное заседание назначено на 28 августа", - сказала собеседница агентства.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 21.08.2024
Мосгорсуд попросили смягчить приговор Баязитовой и Архаровой
21 августа 2024, 13:46
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Архаровой Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
В апреле этого года она подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал ей. Тогда журналистка обратилась с ходатайством о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания кроме принудительных работ. По этому вопросу Судогорский районный суд Владимирской области назначил заседание на 9 сентября.
Журналистка Александра Баязитова перед заседанием Кузьминского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Журналистка Баязитова обвинила своего бывшего адвоката в мошенничестве
5 ноября 2024, 06:22
 
