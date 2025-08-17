https://ria.ru/20250817/sud-2035859119.html
Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой
Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой - РИА Новости, 17.08.2025
Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой
Второй кассационный суд 28 августа пересмотрит приговор журналистке Александре Баязитовой, осужденной на 5 лет за вымогательство денег на "блок" негативных... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T07:58:00+03:00
2025-08-17T07:58:00+03:00
2025-08-17T07:58:00+03:00
москва
владимирская область
александра баязитова
telegram
google
яндекс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808720582_0:74:3070:1801_1920x0_80_0_0_5c9dd0a10ea3f9fb365e47ec0a8796cf.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд 28 августа пересмотрит приговор журналистке Александре Баязитовой, осужденной на 5 лет за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Зарегистрирована апелляционная жалоба осужденной Баязитовой А. В. на приговор Басманного районного суда города Москвы, судебное заседание назначено на 28 августа", - сказала собеседница агентства. Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему. Адвокат Архаровой Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область. В апреле этого года она подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал ей. Тогда журналистка обратилась с ходатайством о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания кроме принудительных работ. По этому вопросу Судогорский районный суд Владимирской области назначил заседание на 9 сентября.
https://ria.ru/20240821/sud-1967544420.html
https://ria.ru/20241105/bayazitova-1981864641.html
москва
владимирская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808720582_338:0:3070:2048_1920x0_80_0_0_84d42f39ebac710e22933aa2953f0785.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, владимирская область, александра баязитова, telegram, google, яндекс, россия
Москва, Владимирская область, Александра Баязитова, Telegram, Google, Яндекс, Россия
Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой
Второй кассационный суд 28 августа пересмотрит приговор журналистке Баязитовой
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд 28 августа пересмотрит приговор журналистке Александре Баязитовой, осужденной на 5 лет за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
"Зарегистрирована апелляционная жалоба осужденной Баязитовой А. В. на приговор Басманного районного суда города Москвы, судебное заседание назначено на 28 августа", - сказала собеседница агентства.
Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему.
Адвокат Архаровой Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений.
Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область.
В апреле этого года она подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал ей. Тогда журналистка обратилась с ходатайством о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания кроме принудительных работ. По этому вопросу Судогорский районный суд Владимирской области назначил заседание на 9 сентября.