https://ria.ru/20250817/sud-2035859119.html

Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой

Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой - РИА Новости, 17.08.2025

Суд пересмотрит приговор журналистке Баязитовой

Второй кассационный суд 28 августа пересмотрит приговор журналистке Александре Баязитовой, осужденной на 5 лет за вымогательство денег на "блок" негативных... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T07:58:00+03:00

2025-08-17T07:58:00+03:00

2025-08-17T07:58:00+03:00

москва

владимирская область

александра баязитова

telegram

google

яндекс

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808720582_0:74:3070:1801_1920x0_80_0_0_5c9dd0a10ea3f9fb365e47ec0a8796cf.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Второй кассационный суд 28 августа пересмотрит приговор журналистке Александре Баязитовой, осужденной на 5 лет за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда. "Зарегистрирована апелляционная жалоба осужденной Баязитовой А. В. на приговор Басманного районного суда города Москвы, судебное заседание назначено на 28 августа", - сказала собеседница агентства. Басманный суд Москвы в ноябре 2023 года приговорил к 5 и 4,5 годам колонии журналистку Александру Баязитову и медиатехнолога Ольгу Архарову за вымогательство денег на "блок" негативных публикаций в Telegram о судимости топ-менеджера ПСБ Александра Ушакова. При этом сам он еще в 2019 году обращался с иском в Дорогомиловский суд Москвы к поисковикам Google и "Яндекс", в котором просил прекратить выдачу ссылок с данной информацией, однако суд отказал ему. Адвокат Архаровой Елена Федулова не раз заявляла в суде, что установка "блока" – не что иное, как договор на оказание услуги в рамках гражданско-правовых отношений. Мосгорсуд утвердил приговор, после чего Баязитову этапировали во Владимирскую область. В апреле этого года она подавала ходатайство об условно-досрочном освобождении, однако суд отказал ей. Тогда журналистка обратилась с ходатайством о замене неотбытого срока лишения свободы более мягким видом наказания кроме принудительных работ. По этому вопросу Судогорский районный суд Владимирской области назначил заседание на 9 сентября.

https://ria.ru/20240821/sud-1967544420.html

https://ria.ru/20241105/bayazitova-1981864641.html

москва

владимирская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, владимирская область, александра баязитова, telegram, google, яндекс, россия