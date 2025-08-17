https://ria.ru/20250817/ssha-2035930871.html

Рубио заявил, что США обсудят с Зеленским гарантии безопасности для Украины

2025-08-17T17:36:00+03:00

в мире

ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США будут обсуждать с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины на встрече в понедельник, заявил в воскресенье госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. "Я думаю, что завтрашние переговоры во многом будут посвящены тому, какие гарантии безопасности хочет получить Украина", - заявил Рубио телеканалу Fox News.

