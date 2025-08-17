https://ria.ru/20250817/ssha-2035930871.html
Рубио заявил, что США обсудят с Зеленским гарантии безопасности для Украины
Рубио заявил, что США обсудят с Зеленским гарантии безопасности для Украины - РИА Новости, 17.08.2025
Рубио заявил, что США обсудят с Зеленским гарантии безопасности для Украины
США будут обсуждать с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины на встрече в понедельник, заявил в воскресенье госсекретарь Соединенных Штатов
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США будут обсуждать с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины на встрече в понедельник, заявил в воскресенье госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. "Я думаю, что завтрашние переговоры во многом будут посвящены тому, какие гарантии безопасности хочет получить Украина", - заявил Рубио телеканалу Fox News.
