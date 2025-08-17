Рейтинг@Mail.ru
Рубио заявил, что США обсудят с Зеленским гарантии безопасности для Украины
17:36 17.08.2025 (обновлено: 17:46 17.08.2025)
Рубио заявил, что США обсудят с Зеленским гарантии безопасности для Украины
в мире
сша
украина
владимир зеленский
марко рубио
дональд трамп
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США будут обсуждать с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины на встрече в понедельник, заявил в воскресенье госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио. Президент США Дональд Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки. "Я думаю, что завтрашние переговоры во многом будут посвящены тому, какие гарантии безопасности хочет получить Украина", - заявил Рубио телеканалу Fox News.
в мире, сша, украина, владимир зеленский, марко рубио, дональд трамп
В мире, США, Украина, Владимир Зеленский, Марко Рубио, Дональд Трамп
© AP Photo / Mandel NganМарко Рубио
© AP Photo / Mandel Ngan
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США будут обсуждать с Владимиром Зеленским гарантии безопасности для Украины на встрече в понедельник, заявил в воскресенье госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио.
Президент США Дональд Трамп в понедельник примет Зеленского в Белом доме впервые после произошедшей между ними в феврале перепалки.
"Я думаю, что завтрашние переговоры во многом будут посвящены тому, какие гарантии безопасности хочет получить Украина", - заявил Рубио телеканалу Fox News.
В миреСШАУкраинаВладимир ЗеленскийМарко РубиоДональд Трамп
 
 
