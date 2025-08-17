https://ria.ru/20250817/ssha-2035928597.html
США не поддерживают передачу Донбасса под контроль России, заявил Рубио
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. США обсуждают с Россией территориальные границы Украины, возможные гарантии безопасности и сотрудничество Киева с военными альянсами, но не поддерживают передачу всего Донбасса под контроль Москвы, заявил госсекретарь США Марко Рубио."В разговоре с российской стороной поднимались вопросы о том, где пройдут территориальные линии, о долгосрочных гарантиях безопасности и о том, с какими военными альянсами Украина сможет сотрудничать", - сказал он в эфире Fox News.При этом Рубио опроверг утверждения о якобы поддержке Вашингтоном передачи всей территории Донбасса под контроль России."Нет. Во-первых, я не знаю, кто вам это сказал, но они не понимают, о чём говорят… Президент (США Дональд Трамп - ред.) ясно дал понять: решение по территориям должна принимать украинская сторона. Это зависит от того, на что они готовы пойти и что хотят получить", - подчеркнул он.По словам госсекретаря, США стремятся "сузить круг нерешенных вопросов" и "сыграть роль в сближении позиций", чтобы положить конец конфликту.Референдумы о вхождении ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей в состав РФ прошли 23-27 сентября 2022 года. По итогам обработки 100% бюллетеней в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР - 98,42%, в Херсонской области - 87,05%, в Запорожской области - 93,11%. Президент РФ Владимир Путин 30 сентября 2022 года выступил в Кремле по итогам этих референдумов и подписал договоры о принятии новых регионов в состав России.
