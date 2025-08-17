https://ria.ru/20250817/ssha-2035852112.html

Два штата отправили нацгвардию в Вашингтон

ВАШИНГТОН, 17 авг — РИА Новости. Южная Каролина и Огайо отправят войска нацгвардии в Вашингтон в поддержку указа президента США Дональда Трампа об "установлении правопорядка" в столице, сообщили губернаторы штатов."Губернатор Генри Макмастер сегодня санкционировал отправку 200 бойцов национальной гвардии Южной Каролины в Вашингтон, округ Колумбия. Гвардейцы будут поддерживать деятельность федеральных правоохранительных органов в соответствии с указом президента Дональда Трампа о восстановлении закона и порядка в округе Колумбия", — говорится в заявлении местных властей.Глава Огайо Майк Деуайн, в свою очередь, пообещал отправить 150 гвардейцев.В понедельник Трамп объявил о нескольких мерах по борьбе с преступностью в Вашингтоне:Шеф Пентагона Пит Хегсет во вторник сообщил, что силы нацгвардии будут прибывать в Вашингтон в течение ближайших недель и пробудут там столько времени, сколько потребует глава государства. Как рассказал корреспондент РИА Новости в четверг, в ответ на меры президента жители города регулярно выходят на стихийные протесты.

