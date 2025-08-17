https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035885183.html
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 17.08.2025
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Киев за сутки потерял до 250 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 250 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Федоровка, Червоное, Северск, Клебан-Бык, Васюковка, Серебрянка, Константиновка, Дроновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 250 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, три пикапа, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA производства Израиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и горючего", - отмечает МО РФ.
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
