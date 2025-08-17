Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:14 17.08.2025 (обновлено: 16:04 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035885183.html
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 17.08.2025
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки
Киев за сутки потерял до 250 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T12:14:00+03:00
2025-08-17T16:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
безопасность
северск
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079105_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_2c78bac6f9579537090477bc898c1acb.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 250 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Федоровка, Червоное, Северск, Клебан-Бык, Васюковка, Серебрянка, Константиновка, Дроновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 250 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, три пикапа, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA производства Израиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и горючего", - отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
северск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079105_106:0:2837:2048_1920x0_80_0_0_22bacd856ad3f8dbfac7eb8bdad1f5bb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вооруженные силы украины, безопасность, северск, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Северск, Вооруженные силы РФ
ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

МО: ВСУ потеряли до 250 боевиков и 2 станции РЭБ в зоне действий "Юга" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС России в зоне СВО
Военнослужащие ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 250 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Федоровка, Червоное, Северск, Клебан-Бык, Васюковка, Серебрянка, Константиновка, Дроновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства.
"Противник потерял до 250 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, три пикапа, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA производства Израиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и горючего", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьСеверскВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала