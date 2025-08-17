https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035885183.html

ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки - РИА Новости, 17.08.2025

ВСУ потеряли до 250 боевиков в зоне действий группировки "Юг" за сутки

Киев за сутки потерял до 250 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T12:14:00+03:00

2025-08-17T12:14:00+03:00

2025-08-17T16:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

северск

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0f/1978079105_0:0:2943:1655_1920x0_80_0_0_2c78bac6f9579537090477bc898c1acb.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Киев за сутки потерял до 250 военных в зоне действий российской "Южной" группировки войск, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике шести механизированных, горно-штурмовой, аэромобильной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Федоровка, Червоное, Северск, Клебан-Бык, Васюковка, Серебрянка, Константиновка, Дроновка и Иванополье Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке военного ведомства."Противник потерял до 250 военнослужащих, бронеавтомобиль HMMWV производства США, три пикапа, три орудия полевой артиллерии, радиолокационную станцию RADA производства Израиля и две станции радиоэлектронной борьбы. Уничтожены четыре склада боеприпасов и горючего", - отмечает МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

северск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, вооруженные силы украины, безопасность, северск, вооруженные силы рф