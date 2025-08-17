https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035885089.html

ВСУ потеряли свыше 220 боевиков в зоне действий "Запада" за сутки

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение украинским формированиям в различных районах ДНР, ЛНР и Харьковской области, противник потерял более 220 военнослужащих, сообщили в Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение формированиям механизированной, двух штурмовых бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Новоселовка, Кировск Донецкой Народной Республики, Купянск, Петровка Харьковской области и Петровское Луганской Народной Республики", - говорится в сводке российского ведомства."Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, бронетранспортер М113 производства США, боевая бронированная машина Snatch производства Великобритании, 17 автомобилей, артиллерийское орудие, три станции радиоэлектронной борьбы и три склада боеприпасов", - добавили в МО РФ.

