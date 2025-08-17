https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035884505.html

ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

2025-08-17

ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки

ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Садки, Степное, Кияница, Кондратовка, Окоп, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям танковой, двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Зарубинка, Волчанск, Амбарное и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.

