ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки - РИА Новости, 17.08.2025
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T12:07:00+03:00
2025-08-17T12:07:00+03:00
2025-08-17T16:05:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
сумская область
волчанск
безопасность
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Садки, Степное, Кияница, Кондратовка, Окоп, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям танковой, двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Зарубинка, Волчанск, Амбарное и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
россия
сумская область
волчанск
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
