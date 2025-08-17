Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
Специальная военная операция на Украине
 
12:07 17.08.2025 (обновлено: 16:05 17.08.2025)
ВСУ потеряли до 180 боевиков в зоне действий "Севера" за сутки
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ."Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Садки, Степное, Кияница, Кондратовка, Окоп, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям танковой, двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Зарубинка, Волчанск, Амбарное и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства."ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 180 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение живой силе и технике двух тяжелых механизированных, четырех механизированных, двух десантно-штурмовых, егерской бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Могрица, Садки, Степное, Кияница, Кондратовка, Окоп, Варачино, Новая Сечь и Юнаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям танковой, двух механизированных, мотопехотной бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Уды, Зарубинка, Волчанск, Амбарное и Меловое Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, семь автомобилей, три орудия полевой артиллерии, станцию радиоэлектронной борьбы и четыре склада боеприпасов", - отмечает МО РФ.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
