ВС России поразили место хранения ракет "Сапсан" и склады боеприпасов ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17.08.2025
ВС России поразили место хранения ракет "Сапсан" и склады боеприпасов ВСУ
ВС России поразили место хранения ракет "Сапсан" и склады боеприпасов ВСУ
ВС России поразили место хранения ракет "Сапсан" и склады боеприпасов ВСУ
Российские войска поразили место хранения украинских ракет "Сапсан", сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска поразили место хранения украинских ракет "Сапсан", сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией &lt;...&gt; нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним", — говорится в сводке.Другие пораженные цели:Срыв ракетной программы УкраиныВ четверг ФСБ сообщила, что усилия спецслужбы и армии сорвали планы Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России.В результате российских ударов ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет. Благодаря проведенной операции ВПК Украины понес колоссальный ущерб.
ВС России поразили место хранения ракет "Сапсан" и склады боеприпасов ВСУ

ВС России поразили место хранения ракет ВСУ Сапсан и комплектующих к ним

Боевая работа расчета установки РСЗО Ураган - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска поразили место хранения украинских ракет "Сапсан", сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним", — говорится в сводке.
© Фото : ФСБКарта с радиусом поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму
Карта с радиусом поражения украинских баллистических ракет Сапсан, если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Карта с радиусом поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму. Архивное фото
Другие пораженные цели:
  • склады боеприпасов и БПЛА дальнего действия;
  • пункты временной дислокации ВСУ и наемников.
Запись разговоров сотрудников украинского ВПК о проекте Сапсан - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Появилась запись разговора сотрудников ВПК Украины о ракетах "Сапсан"
14 августа, 09:13

Срыв ракетной программы Украины

В четверг ФСБ сообщила, что усилия спецслужбы и армии сорвали планы Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России.

Предполагаемый радиус действия ракет — 500-750 километров. В радиус поражения в теории попадали Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк, а также ядерный центр в Сарове.

В результате российских ударов ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет. Благодаря проведенной операции ВПК Украины понес колоссальный ущерб.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьВооруженные силы РФУкраинаФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
 
 
