ВС России поразили место хранения ракет "Сапсан" и склады боеприпасов ВСУ
ВС России поразили место хранения ракет ВСУ Сапсан и комплектующих к ним
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска поразили место хранения украинских ракет "Сапсан", сообщило Минобороны.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним", — говорится в сводке.
© Фото : ФСБКарта с радиусом поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму
© Фото : ФСБ
Карта с радиусом поражения украинских баллистических ракет "Сапсан", если бы они запускались с территории, подконтрольной киевскому режиму. Архивное фото
Другие пораженные цели:
- склады боеприпасов и БПЛА дальнего действия;
- пункты временной дислокации ВСУ и наемников.
Срыв ракетной программы Украины
В четверг ФСБ сообщила, что усилия спецслужбы и армии сорвали планы Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России.
Предполагаемый радиус действия ракет — 500-750 километров. В радиус поражения в теории попадали Москва, Минск, Витебск, Калуга, Тула, Владимир, Донецк, а также ядерный центр в Сарове.
В результате российских ударов ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет. Благодаря проведенной операции ВПК Украины понес колоссальный ущерб.
22 июня 2022, 17:18