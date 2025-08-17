https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035884406.html

ВС России поразили место хранения ракет "Сапсан" и склады боеприпасов ВСУ

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Российские войска поразили место хранения украинских ракет "Сапсан", сообщило Минобороны."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией <...> нанесено поражение месту хранения оперативно-тактических ракет "Сапсан" и комплектующих к ним", — говорится в сводке.Другие пораженные цели:Срыв ракетной программы УкраиныВ четверг ФСБ сообщила, что усилия спецслужбы и армии сорвали планы Киева по производству ракетных комплексов "Сапсан" для ударов вглубь России.В результате российских ударов ликвидирована техническая база производства дальнобойных баллистических ракет. Благодаря проведенной операции ВПК Украины понес колоссальный ущерб.

