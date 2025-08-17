https://ria.ru/20250817/sobaki-2035852272.html

Кинолог рассказал, с какими фобиями поможет справиться собака

Роль собаки в современном мире давно не сводится просто к выполнению охранных или охотничьих функций, питомцы уже давно стали членами семьи и помощниками, в том

общество

владимир голубев (кинолог)

российская кинологическая федерация (ркф)

россия

МОСКВА, 17 авг – РИА Новости. Роль собаки в современном мире давно не сводится просто к выполнению охранных или охотничьих функций, питомцы уже давно стали членами семьи и помощниками, в том числе и в борьбе со стрессом, а в некоторых случая и с фобиями человека, рассказал РИА Новости президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев. "Не просто так в мире появились собаки-канистерапевты. Они успешно помогают людям в разных сложных ситуациях: при депрессии, тревожных расстройствах, ПТСР. Есть даже истории, когда специально обученные животные оказывали положительное влияние на детей с дислексией и аутизмом. Ваша собака действительно способна на многое", - сказал Голубев. По его словам, в частности, собаки могут помочь справиться с социофобией. У людей с этим расстройством может быть затруднено любое социальное взаимодействие, они часто боятся негативной оценки окружающих и ощущают дискомфорт от любого контакта с людьми. Прогулки с собакой и посещение общественных мест, как отметил кинолог, могут плавно и аккуратно вернуть человеку уверенность в себе. Он подчеркнул, что как правило, разговор у собаководов завязывается довольно просто и ни к чему не обязывает. Со временем шкала тревоги начнёт снижаться, и контакт с людьми не будет казаться таким страшным, заверил Голубев. Кроме того, собака может помочь при агорафобии - приступах паники в людных местах и на открытых пространствах. В особо тяжёлых случаях люди, страдающие этим недугом, перестают выходить из дома или дальше своего двора. Чаще всего страх можно снизить, если есть сопровождающий, а заменить его вполне может собака. С питомцем ситуация вне дома не должна казаться такой страшной, особенно, если начинать с коротких прогулок с щенком во двор, затем постепенно расширять радиус прогулок, подчеркнул кинолог. Ещё одним расстройством, на которое может оказать влияние питомец, он назвал аутофобию. При ней у человека возникают тревога и негативные ассоциации при мысли о возможном одиночестве, зачастую, на фоне негативного опыт общения с людьми или перенесённой потери. Век собаки, к сожалению, недолог, но хозяин может быть уверен, что она будет предана ему до конца своих дней, отметил президент РКФ. Регулярные прогулки, по его словам, будут способствовать появлению нового круга общения и, "кто знает, возможно, лучших друзей или даже второй половинки". Как ни парадоксально, приобретение щенка может быть ключом к исцелению от боязни собак – кинофобии. При этом Голубев обратил внимание, что лечиться таким образом нужно плавно, с подготовкой. Он посоветовал рассмотреть возможность покупки собаки для тех, кто панически их боится, но при этом ничего не имеет против животных и любит их. Кинолог призвал людей, опасающихся собак, подумать, что их пугает в первую очередь. Возможно, это касается бездомных или крупных особей, и необязательно приобретать такую же. "Но, изучая характер своего питомца, со временем вы сможете пересмотреть взгляды относительно всех собак и понять, что здоровое и воспитанное животное никогда не нападёт без причины. Иногда оно само боится вас не меньше", - подчеркнул президент РКФ. Помимо этого, собаки, которые от природы не бывают слишком гигиеничными, и даже любят повозиться с мусором, могут помочь людям с мизофобией. Конечно, сразу завести питомца такому человеку будет трудно, но можно сначала пообщаться с собаководами и понять, что "никто в мире не пострадал от того, что питомец прошёлся грязными лапами по ковру". Голубев призвал не игнорировать гигиену полностью, но отметил, что "небольшие огрехи, как правило, опасности не несут".

россия

Новости

