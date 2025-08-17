Рейтинг@Mail.ru
Автоблогер Wengallbi погасил долги по штрафам - РИА Новости, 17.08.2025
01:21 17.08.2025 (обновлено: 01:40 17.08.2025)
Автоблогер Wengallbi погасил долги по штрафам
Автоблогер Wengallbi погасил долги по штрафам - РИА Новости, 17.08.2025
Автоблогер Wengallbi погасил долги по штрафам
Автоблогер Wengallbi (Венгалби, настоящее имя Ахмед Алиасхабов), приговоренный к 3 годам лишения свободы со штрафом в миллион рублей за попытку дать взятку... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T01:21:00+03:00
2025-08-17T01:40:00+03:00
происшествия
москва
россия
гибдд мвд рф
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Автоблогер Wengallbi (Венгалби, настоящее имя Ахмед Алиасхабов), приговоренный к 3 годам лишения свободы со штрафом в миллион рублей за попытку дать взятку сотруднику ДПС, погасил задолженности по штрафам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов. Двадцать восьмого февраля РИА Новости со ссылкой на материалы сообщало, что Алиасхабов задолжал 90 тысяч рублей по штрафам ГИБДД. По данным приставов, сейчас на блогера возбуждены три исполнительных производства, однако два из них уже закрыты и оплачены. Еще одно производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания об АП, назначенный судом", было возбуждено 5 августа. Сумма задолженности составляет 6 тысяч рублей. Автоблогер был задержан в Москве в конце февраля. По данным следствия, молодой человек пытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС за несоставление протокола об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Его арестовали. В пятницу, 15 августа, Алиасхабова приговорили к 3 годам колонии со штрафом в один миллион рублей. Автоблогер Wengallbi имеет более 6,5 миллионов подписчиков в Instagram*.*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
москва
россия
происшествия, москва, россия, гибдд мвд рф
Происшествия, Москва, Россия, ГИБДД МВД РФ
Автоблогер Wengallbi погасил долги по штрафам

Блогер Wengallbi, осужденный за попытку дачи взятки, погасил долги по штрафам

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Автоблогер Wengallbi (Венгалби, настоящее имя Ахмед Алиасхабов), приговоренный к 3 годам лишения свободы со штрафом в миллион рублей за попытку дать взятку сотруднику ДПС, погасил задолженности по штрафам, выяснило РИА Новости, ознакомившись с данными приставов.
Двадцать восьмого февраля РИА Новости со ссылкой на материалы сообщало, что Алиасхабов задолжал 90 тысяч рублей по штрафам ГИБДД.
Автоблогер Ахмед Алиасхабов в зале суда - РИА Новости, 1920, 28.02.2025
Автоблогер Wengallbi задолжал 90 тысяч рублей по штрафам ГИБДД
28 февраля, 17:58
По данным приставов, сейчас на блогера возбуждены три исполнительных производства, однако два из них уже закрыты и оплачены. Еще одно производство, предметом которого стал "штраф как вид наказания об АП, назначенный судом", было возбуждено 5 августа. Сумма задолженности составляет 6 тысяч рублей.
Автоблогер был задержан в Москве в конце февраля. По данным следствия, молодой человек пытался дать взятку в 100 тысяч рублей сотруднику ДПС за несоставление протокола об управлении транспортным средством в состоянии опьянения. Его арестовали.
В пятницу, 15 августа, Алиасхабова приговорили к 3 годам колонии со штрафом в один миллион рублей.
Автоблогер Wengallbi имеет более 6,5 миллионов подписчиков в Instagram*.
*принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ
Автоблогер Wengallbi - РИА Новости, 1920, 31.03.2025
В Москве будут судить блогера за попытку дать взятку сотруднику ДПС
31 марта, 13:02
 
ПроисшествияМоскваРоссияГИБДД МВД РФ
 
 
