https://ria.ru/20250817/serbiya-2035903836.html

Лидер Сербской радикальной партии призвал задержать всех лидеров протестов

Лидер Сербской радикальной партии призвал задержать всех лидеров протестов - РИА Новости, 17.08.2025

Лидер Сербской радикальной партии призвал задержать всех лидеров протестов

Власти Сербии должны задержать от 100 до 1 тысячи вдохновителей и лидеров протестов, чтобы прекратить беспорядки в стране, заявил РИА Новости лидер Сербской... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T14:35:00+03:00

2025-08-17T14:35:00+03:00

2025-08-17T14:35:00+03:00

в мире

сербия

белград (город)

воислав шешель

александр вучич

сербская прогрессивная партия (спп)

белградский университет

евросоюз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149111/30/1491113055_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_674f7beeac0b385097b3b954868f7020.jpg

БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Власти Сербии должны задержать от 100 до 1 тысячи вдохновителей и лидеров протестов, чтобы прекратить беспорядки в стране, заявил РИА Новости лидер Сербской радикальной партии (СРП) Воислав Шешель. МВД Сербии сообщило в воскресенье, что ночью при беспорядках в Сербии в городах Валево, Белграде и других пострадали 6 полицейских, задержаны 56 человек. Нападению протестующих подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП), СРП Шешеля и "Движения социалистов" бывшего вице-премьера Александра Вулина. "Напали на отделение нашей партии в белградском районе Земун, на городское отделение СРП в Нови-Саде, там разбили окна, сорвали флаг партии и сожгли его. Было еще несколько нападений в разных городах страны на районные отделения. Правящий режим уже начал приводить к ответственности хулиганов, которые вызывают беспорядки на улицах и чаще всего нападают на офисы СПП, но и на группы, и на отдельных людей, на госорганы. Хорошо, что полиция наконец, начала действовать. Но задержание отдельных нарушителей может долго продолжаться, надо сразу задерживать главарей, для начала сто самых активных", - сказал лидер сербских радикалов. Среди них, по его словам, должны быть задержаны ректор Белградского университета Владан Джокич, проректор Небойша Бойович, академик Душан Тодорович, академик Владимир Костич, профессоры разных факультетов Белградского, Нови-Садского и других университетов, адвокат Зденко Томанович, некоторые актеры, которые "являются вдохновителями и лидерами протестов". "Без этих задержаний не будет настоящего снижения напряженности. Если задержать от 100 до 1000 главных организаторов, то вначале поднимется шум, начнутся вмешательства с Запада, особенно из ЕС, нападки, но потом бы все успокоилось. И беспорядки прекратятся, когда увидят решимость режима. Пока власть не поймет, что это единственный способ остановить беспорядки, они продолжатся. Те, кто появляются на улицах, это группа хулиганов, под действием наркотиков, которые им раздают, они вызывают большой выброс адреналина, убирают страх, и хулиганы не ощущают боль", - отметил Шешель. Протестные акции в Валево в 100 километрах на запад от Белграда начались в субботу вечером из-за распространения в соцсетях видео жестких действий полиции по отношению к демонстрантам в этом городе в предыдущие дни. Нападениям в ночь на воскресенье там подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда, прокуратуры. Беспорядки в ночь на воскресенье также произошли в районе Нови-Београд столицы Сербии, где полиция применила слезоточивый газ. О инцидентах на акциях протеста в соцсетях и СМИ сообщается из городов Нови-Сад, Лесковац, Вране. Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне. Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.

https://ria.ru/20250815/serbiya-2035634368.html

https://ria.ru/20250817/serbiya-2035871494.html

https://ria.ru/20250815/serbiya-2035632079.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сербия, белград (город), воислав шешель, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп), белградский университет, евросоюз