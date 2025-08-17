https://ria.ru/20250817/serbiya-2035871494.html

Во время ночных протестов в Сербии пострадали шесть полицейских

Во время ночных протестов в Сербии пострадали шесть полицейских - РИА Новости, 17.08.2025

Во время ночных протестов в Сербии пострадали шесть полицейских

Во время ночных беспорядков в Сербии пострадали шесть полицейских, заявила пресс-служба МВД страны. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T10:18:00+03:00

2025-08-17T10:18:00+03:00

2025-08-17T14:34:00+03:00

в мире

сербия

беспорядки в белграде

ивица дачич

александр вучич

сербская прогрессивная партия (спп)

белград (город)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035859415_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b9f61bd7f15a2b480c88ded7d8bd9a6d.jpg

БЕЛГРАД, 17 авг — РИА Новости. Во время ночных беспорядков в Сербии пострадали шесть полицейских, заявила пресс-служба МВД страны."В ходе вчерашних несогласованных акций пострадали шесть полицейских, задержаны 56 человек, из них 16 по обоснованному подозрению в совершении уголовных преступлений. <...> И еще 35 человек — за административные правонарушения", — говорится в релизе.По данным ведомства, 27 человек задержали в Белграде, 29 — в Валево.В ночь на воскресенье в Валево протестующие напали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда и прокуратуры. Беспорядки спровоцировали распространившиеся в соцсети видео жесткого обращения силовиков с демонстрантами в предыдущие дни.Акции также прошли в столичном районе Нови-Белград, где стражи порядка применили слезоточивый газ. Нападению в районе Земун подвергся и офис Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который публично выступил против демонстрантов. Там разбили стекла и облили стены краской.В соцсетях и СМИ сообщали об инцидентах на акциях в городах Нови-Сад, Лесковац, Вране. Между тем президент Александр Вучич пообещал, что гражданской войны в стране не будет, и предупредил, что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне.Протесты в Сербии

https://ria.ru/20250815/vuchichi-2035412511.html

https://ria.ru/20250814/serbiya-2035255104.html

https://ria.ru/20250815/serbiya-2035620020.html

сербия

белград (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Беспорядки в Сербии Протестующие в Сербии забросали пиротехникой администрацию города Валево и офис правящей Сербской прогрессивной партии, соответствующее видео появилось в соцсетях. 2025-08-17T10:18 true PT0M10S

Разгромленный офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде Протестующие разгромили офис правящей Сербской прогрессивной партии в Нови-Саде в ночь на пятницу, а до этого там же они "хотели сжечь людей заживо", заявил Вучич. "Протестующие вчера ночью хотели сжечь людей заживо. Можете представить, что бы они сделали с людьми, которые были там, внутри. Было бы 300 сожженных заживо!" - сказал сербский лидер эфире местного ТВ. В соцсетях тем временем публикуют, как теперь выглядит пострадавший офис правящей партии. 2025-08-17T10:18 true PT0M17S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, беспорядки в белграде, ивица дачич, александр вучич, сербская прогрессивная партия (спп), белград (город)