Во время ночных протестов в Сербии пострадали шесть полицейских

Во время протестов в Сербии пострадали шесть полицейских, 56 человек задержаны
БЕЛГРАД, 17 авг — РИА Новости. Во время ночных беспорядков в Сербии пострадали шесть полицейских, заявила пресс-служба МВД страны.
"В ходе вчерашних несогласованных акций пострадали шесть полицейских, задержаны 56 человек, из них 16 по обоснованному подозрению в совершении уголовных преступлений. <...> И еще 35 человек — за административные правонарушения", — говорится в релизе.
По данным ведомства, 27 человек задержали в Белграде, 29 — в Валево.
В ночь на воскресенье в Валево протестующие напали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда и прокуратуры. Беспорядки спровоцировали распространившиеся в соцсети видео жесткого обращения силовиков с демонстрантами в предыдущие дни.
Акции также прошли в столичном районе Нови-Белград, где стражи порядка применили слезоточивый газ. Нападению в районе Земун подвергся и офис Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который публично выступил против демонстрантов. Там разбили стекла и облили стены краской.
В соцсетях и СМИ сообщали об инцидентах на акциях в городах Нови-Сад, Лесковац, Вране. Между тем президент Александр Вучич пообещал, что гражданской войны в стране не будет, и предупредил, что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне.
Протесты в Сербии
- Первого августа исполнилось девять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Эта трагедия спровоцировала массовые акции.
- Прокуратура по делам оргпреступности с участием полиции задержала 12 человек по этому делу. Среди них бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович.
- Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
- Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
- В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
- В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала.
- Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.