Рубио рассказал, чем грозит введение санкции против КНР за нефть из России - РИА Новости, 17.08.2025
17:23 17.08.2025 (обновлено: 17:43 17.08.2025)
Рубио рассказал, чем грозит введение санкции против КНР за нефть из России
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США опасаются, что вторичные санкции против Китая за переработку российской нефти могут привести к росту цен на энергоносители на мировом рынке, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Если вы введете вторичные санкции против страны, например, в случае с поставками российской нефти в Китай, Китай просто переработает эту нефть, и она снова окажется на мировом рынке. Любой, кто покупает эту нефть, будет платить за неё больше, или, если её не будет, должен будет искать альтернативные источники", - сказал Рубио в интервью Fox News.Он отметил, что европейские страны уже выражали озабоченность подобными сценариями. "Когда обсуждался законопроект сената с 100-процентными пошлинами на Китай и Индию, мы слышали от ряда европейских стран, что они не в восторге от такой перспективы", - отметил глава американской дипломатии.
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
китай, россия, сша, нефть, экономика, марко рубио, индия, введение трампом пошлин на импорт
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США опасаются, что вторичные санкции против Китая за переработку российской нефти могут привести к росту цен на энергоносители на мировом рынке, заявил госсекретарь США Марко Рубио.
"Если вы введете вторичные санкции против страны, например, в случае с поставками российской нефти в Китай, Китай просто переработает эту нефть, и она снова окажется на мировом рынке. Любой, кто покупает эту нефть, будет платить за неё больше, или, если её не будет, должен будет искать альтернативные источники", - сказал Рубио в интервью Fox News.
Он отметил, что европейские страны уже выражали озабоченность подобными сценариями. "Когда обсуждался законопроект сената с 100-процентными пошлинами на Китай и Индию, мы слышали от ряда европейских стран, что они не в восторге от такой перспективы", - отметил глава американской дипломатии.
Доллары США - РИА Новости, 1920, 08.08.2025
Аналитик рассказал, кому навредят пошлины Трампа против партнеров России
8 августа, 06:54
 
