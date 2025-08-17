https://ria.ru/20250817/sanktsii-2035929580.html
Рубио рассказал, чем грозит введение санкции против КНР за нефть из России
Рубио рассказал, чем грозит введение санкции против КНР за нефть из России - РИА Новости, 17.08.2025
Рубио рассказал, чем грозит введение санкции против КНР за нефть из России
США опасаются, что вторичные санкции против Китая за переработку российской нефти могут привести к росту цен на энергоносители на мировом рынке, заявил... РИА Новости, 17.08.2025
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США опасаются, что вторичные санкции против Китая за переработку российской нефти могут привести к росту цен на энергоносители на мировом рынке, заявил госсекретарь США Марко Рубио."Если вы введете вторичные санкции против страны, например, в случае с поставками российской нефти в Китай, Китай просто переработает эту нефть, и она снова окажется на мировом рынке. Любой, кто покупает эту нефть, будет платить за неё больше, или, если её не будет, должен будет искать альтернативные источники", - сказал Рубио в интервью Fox News.Он отметил, что европейские страны уже выражали озабоченность подобными сценариями. "Когда обсуждался законопроект сената с 100-процентными пошлинами на Китай и Индию, мы слышали от ряда европейских стран, что они не в восторге от такой перспективы", - отметил глава американской дипломатии.
