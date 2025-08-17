https://ria.ru/20250817/sanktsii-2035889794.html

Зеленский ввел новые санкции против России, Белоруссии и Китая

Зеленский ввел новые санкции против России, Белоруссии и Китая - РИА Новости, 17.08.2025

Зеленский ввел новые санкции против России, Белоруссии и Китая

Очередные санкции на Украине введены против 39 физических лиц и 55 компаний из России, Белоруссии и Китая, которые, как утверждает Киев, занимаются... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T12:47:00+03:00

2025-08-17T12:47:00+03:00

2025-08-17T12:49:00+03:00

в мире

россия

украина

белоруссия

владимир зеленский

владимир путин

zala aero

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/12/2005652541_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad964a9f8065524e5034d59f61e0fad0.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Очередные санкции на Украине введены против 39 физических лиц и 55 компаний из России, Белоруссии и Китая, которые, как утверждает Киев, занимаются производством дронов с использованием искусственного интеллекта, следует из указа, опубликованного на сайте Владимира Зеленского. "Зеленский подписал указ ... о введении санкций против российского военно-промышленного комплекса, направленных на производителей БПЛА с использованием искусственного интеллекта и их поставщиков. Ограничения применены против 39 физических лиц и 55 компаний (43 российские, 10 китайских, две белорусские)", - утверждается в сообщении, опубликованном на сайте офиса Зеленского. Из сообщения следует, что санкции кроме прочего введены против, как утверждает киевский режим, "разработчиков ударных и FPV-дронов" - компаний "Zala Aero", "Умные птицы", "Восток", а также, как утверждает Киев, "поставщиков электроники" из Китая и Белоруссии, против "центров, разрабатывающих ИИ-решения для дронов", в частности "Нейролаб" и "Центра беспилотных систем и технологий". Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны.

https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html

https://ria.ru/20250817/evropa-2035861175.html

россия

украина

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, россия, украина, белоруссия, владимир зеленский, владимир путин, zala aero, санкции в отношении россии