В аэропорту Нижнего Новгорода сняли ограничения на полеты
Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняли в аэропорту Нижнего Новгорода, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.В воскресенье Росавиация объявила о введении в аэропортах Казани и Нижнего Новгорода временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов."Аэропорт Нижний Новгород ("Стригино"). Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - говорится в сообщении в Telegram-канале.Кореняко уточнил, что в период действия ограничений на запасной аэродром "ушел" один самолет."Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов - это приоритет", - добавил представитель Росавиации.
