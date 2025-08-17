https://ria.ru/20250817/sammit-2035876621.html

Рубио назвал саммит на Аляске очень продуктивным

Рубио назвал саммит на Аляске очень продуктивным - РИА Новости, 17.08.2025

Рубио назвал саммит на Аляске очень продуктивным

Госсекретарь Марко Рубио назвал саммит России и США на Аляске очень продуктивным. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T11:15:00+03:00

2025-08-17T11:15:00+03:00

2025-08-17T11:40:00+03:00

аляска

в мире

встреча путина и трампа на аляске

марко рубио

сша

владимир путин

дональд трамп

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035878726_0:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_ca4c5e2bdf19a2e45ebf3383ef7e836f.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Госсекретарь Марко Рубио назвал саммит России и США на Аляске очень продуктивным."Очень хорошо. Было очень продуктивно. Мы надеемся, что да (было продуктивно. — Прим. ред.)", — привел его комментарий для программы "Москва. Кремль. Путин" журналист "России 1" Павел Зарубин в Telegram-канале.Рубио принимал участие в переговорах, также Вашингтон представлял спецпосланник президента США Стивен Уиткофф.Итоги саммита на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

https://ria.ru/20250817/tramp-2035834551.html

https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html

аляска

сша

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

аляска, в мире, встреча путина и трампа на аляске, марко рубио, сша, владимир путин, дональд трамп, россия