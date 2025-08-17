Рейтинг@Mail.ru
Саммит на Аляске загнал Зеленского в угол, заявил Рогов - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:09 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/sammit-2035856931.html
Саммит на Аляске загнал Зеленского в угол, заявил Рогов
Саммит на Аляске загнал Зеленского в угол, заявил Рогов - РИА Новости, 17.08.2025
Саммит на Аляске загнал Зеленского в угол, заявил Рогов
Встреча президентов России и США на Аляске загнала Владимира Зеленского в угол, теперь он становится единственной преградой для достижения мира на Украине,... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T07:09:00+03:00
2025-08-17T07:09:00+03:00
в мире
россия
сша
аляска
владимир зеленский
владимир рогов
владимир путин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_0:0:3083:1735_1920x0_80_0_0_af304408f5544b42ca12cc16fb268aa7.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Встреча президентов России и США на Аляске загнала Владимира Зеленского в угол, теперь он становится единственной преградой для достижения мира на Украине, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путем. Появились реальные возможности и условия для прекращения военного конфликта, но Зеленский не спешит, так как боится потерять власть. Власть для него важнее мира на Украине", - сказал Рогов. По его словам, Зеленский теперь становится единственной преградой для достижения мира на Украине. "Теперь вся вина, в случае затягивания военного конфликта, будет лежать исключительно на Зеленском", - подчеркнул Рогов. Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
сша
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/17/1911337335_296:0:3027:2048_1920x0_80_0_0_a1ee20e75cb116a02dd1a9211b25debb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, аляска, владимир зеленский, владимир рогов, владимир путин, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Аляска, Владимир Зеленский, Владимир Рогов, Владимир Путин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Саммит на Аляске загнал Зеленского в угол, заявил Рогов

Рогов заявил, что встреча Путина и Трампа на Аляске загнала Зеленского в угол

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПредседатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов
Председатель Комиссии ОП России по защите суверенитета, патриотическим проектам и вопросам ветеранов, сопредседатель Координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 авг – РИА Новости. Встреча президентов России и США на Аляске загнала Владимира Зеленского в угол, теперь он становится единственной преградой для достижения мира на Украине, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Зеленский после саммита загнан в угол и стал заложником собственной ненависти и алчности. Россия показала всему миру, что готова к компромиссу и поиску решения вопроса мирным путем. Появились реальные возможности и условия для прекращения военного конфликта, но Зеленский не спешит, так как боится потерять власть. Власть для него важнее мира на Украине", - сказал Рогов.
По его словам, Зеленский теперь становится единственной преградой для достижения мира на Украине.
"Теперь вся вина, в случае затягивания военного конфликта, будет лежать исключительно на Зеленском", - подчеркнул Рогов.
Ранее на Аляске состоялись переговоры президента РФ Владимира Путина и США Дональда Трампа. Их встреча прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. Во встрече от российской стороны принимали участие глава МИД России Сергей Лавров и помощник президента России Юрий Ушаков. От США присутствовали госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель американского президента Стивен Уиткофф.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
Вчера, 02:42
 
В миреРоссияСШААляскаВладимир ЗеленскийВладимир РоговВладимир ПутинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала