https://ria.ru/20250817/ryazan-2035943363.html

В результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек

В результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек - РИА Новости, 17.08.2025

В результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек

При ЧП в Рязанской области, по уточненной информации, погибли 14 человек, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T20:22:00+03:00

2025-08-17T20:22:00+03:00

2025-08-17T23:15:00+03:00

происшествия

рязанская область

россия

шиловский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

следственный комитет россии (ск рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035748475_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_d388ce146ab7f217fc3d8f3bdc2bdc5c.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. При ЧП в Рязанской области, по уточненной информации, погибли 14 человек, сообщила пресс-служба МЧС."На данный момент по уточненной информации 149 человек пострадали, 14 из них погибли", — отметили там.На месте ЧП продолжаются аварийно-спасательные работы."Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов после происшествия в поселке Лесной. Кроме того, психологи МЧС России непрерывно работают на месте происшествия", — уточнили в министерствеСпасательные работы ведутся вместе с представителями правоохранительных органов и правительством региона. Специалисты МЧС участвуют в опознании, в работе информационной горячей линии, работают с семьями погибших и пострадавших.Утром в пятницу произошло возгорание в производственном цехе на предприятии в поселке Лесной в Шиловском районе. СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. На территории Шиловского района ввели режим ЧС.

https://ria.ru/20250817/porokh-2035906336.html

https://ria.ru/20250816/traur-2035753626.html

рязанская область

россия

шиловский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, рязанская область, россия, шиловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)