В результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек
2025-08-17T20:22:00+03:00
2025-08-17T20:22:00+03:00
2025-08-17T23:15:00+03:00
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. При ЧП в Рязанской области, по уточненной информации, погибли 14 человек, сообщила пресс-служба МЧС."На данный момент по уточненной информации 149 человек пострадали, 14 из них погибли", — отметили там.На месте ЧП продолжаются аварийно-спасательные работы."Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов после происшествия в поселке Лесной. Кроме того, психологи МЧС России непрерывно работают на месте происшествия", — уточнили в министерствеСпасательные работы ведутся вместе с представителями правоохранительных органов и правительством региона. Специалисты МЧС участвуют в опознании, в работе информационной горячей линии, работают с семьями погибших и пострадавших.Утром в пятницу произошло возгорание в производственном цехе на предприятии в поселке Лесной в Шиловском районе. СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. На территории Шиловского района ввели режим ЧС.
