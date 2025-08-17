Рейтинг@Mail.ru
В результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:22 17.08.2025 (обновлено: 23:15 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/ryazan-2035943363.html
В результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек
В результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек - РИА Новости, 17.08.2025
В результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек
При ЧП в Рязанской области, по уточненной информации, погибли 14 человек, сообщила пресс-служба МЧС. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T20:22:00+03:00
2025-08-17T23:15:00+03:00
происшествия
рязанская область
россия
шиловский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035748475_0:121:1280:841_1920x0_80_0_0_d388ce146ab7f217fc3d8f3bdc2bdc5c.jpg
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. При ЧП в Рязанской области, по уточненной информации, погибли 14 человек, сообщила пресс-служба МЧС."На данный момент по уточненной информации 149 человек пострадали, 14 из них погибли", — отметили там.На месте ЧП продолжаются аварийно-спасательные работы.&quot;Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов после происшествия в поселке Лесной. Кроме того, психологи МЧС России непрерывно работают на месте происшествия&quot;, — уточнили в министерствеСпасательные работы ведутся вместе с представителями правоохранительных органов и правительством региона. Специалисты МЧС участвуют в опознании, в работе информационной горячей линии, работают с семьями погибших и пострадавших.Утром в пятницу произошло возгорание в производственном цехе на предприятии в поселке Лесной в Шиловском районе. СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. На территории Шиловского района ввели режим ЧС.
https://ria.ru/20250817/porokh-2035906336.html
https://ria.ru/20250816/traur-2035753626.html
рязанская область
россия
шиловский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035748475_0:1:1280:961_1920x0_80_0_0_121e5f8dd9228cb0d5707e864a307785.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, рязанская область, россия, шиловский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Рязанская область, Россия, Шиловский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Следственный комитет России (СК РФ)
В результате ЧП в Рязанской области погибли 14 человек

МЧС: 14 человек погибли в результате ЧП в Рязанской области

© Фото : МЧС Рязанской области/TelegramМесто взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области
Место взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Фото : МЧС Рязанской области/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. При ЧП в Рязанской области, по уточненной информации, погибли 14 человек, сообщила пресс-служба МЧС.
«
"На данный момент по уточненной информации 149 человек пострадали, 14 из них погибли", — отметили там.
Дым на месте взрыва в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
ЧП на пороховых заводах и складах с порохом в России в 2018-2025 годах
Вчера, 14:48
На месте ЧП продолжаются аварийно-спасательные работы.
«

"Сотрудники МЧС России продолжают разбор завалов после происшествия в поселке Лесной. Кроме того, психологи МЧС России непрерывно работают на месте происшествия", — уточнили в министерстве

Спасательные работы ведутся вместе с представителями правоохранительных органов и правительством региона. Специалисты МЧС участвуют в опознании, в работе информационной горячей линии, работают с семьями погибших и пострадавших.
Утром в пятницу произошло возгорание в производственном цехе на предприятии в поселке Лесной в Шиловском районе. СК России возбудил уголовное дело по статье о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц. На территории Шиловского района ввели режим ЧС.
Место взрыва на заводе в Шиловском районе Рязанской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
В Рязанской области объявили траур из-за взрыва в Шиловском районе
16 августа, 10:10
 
ПроисшествияРязанская областьРоссияШиловский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Следственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала