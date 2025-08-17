Рейтинг@Mail.ru
Рубио рассказал, что должна включать сделка по Украине - РИА Новости, 17.08.2025
18:05 17.08.2025
Рубио рассказал, что должна включать сделка по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сделка по урегулированию конфликта на Украине должна включать "механизмы принудительного исполнения". РИА Новости, 17.08.2025
в мире
сша
украина
марко рубио
nbc
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сделка по урегулированию конфликта на Украине должна включать "механизмы принудительного исполнения". "Вот почему в соглашении должны быть предусмотрены механизмы принудительного исполнения. Вот почему в соглашении должны быть такие вещи, как гарантии безопасности… Нет смысла подписывать соглашение, которое будет нарушено через три-четыре месяца. Это, на самом деле, ухудшит ситуацию. Вот почему это так сложно. Вам нужна не просто сделка, а сделка, которая поддается проверке, которую можно будет принудительно исполнить и которая будет продолжительной", - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC.
сша
украина
Новости
в мире, сша, украина, марко рубио, nbc
В мире, США, Украина, Марко Рубио, NBC
© Фото : МИД России/TelegramМарко Рубио
Марко Рубио - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Фото : МИД России/Telegram
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сделка по урегулированию конфликта на Украине должна включать "механизмы принудительного исполнения".
"Вот почему в соглашении должны быть предусмотрены механизмы принудительного исполнения. Вот почему в соглашении должны быть такие вещи, как гарантии безопасности… Нет смысла подписывать соглашение, которое будет нарушено через три-четыре месяца. Это, на самом деле, ухудшит ситуацию. Вот почему это так сложно. Вам нужна не просто сделка, а сделка, которая поддается проверке, которую можно будет принудительно исполнить и которая будет продолжительной", - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC.
