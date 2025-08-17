https://ria.ru/20250817/rubio-2035932827.html
Рубио рассказал, что должна включать сделка по Украине
Рубио рассказал, что должна включать сделка по Украине - РИА Новости, 17.08.2025
Рубио рассказал, что должна включать сделка по Украине
Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сделка по урегулированию конфликта на Украине должна включать "механизмы принудительного исполнения". РИА Новости, 17.08.2025
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь США Марко Рубио считает, что сделка по урегулированию конфликта на Украине должна включать "механизмы принудительного исполнения". "Вот почему в соглашении должны быть предусмотрены механизмы принудительного исполнения. Вот почему в соглашении должны быть такие вещи, как гарантии безопасности… Нет смысла подписывать соглашение, которое будет нарушено через три-четыре месяца. Это, на самом деле, ухудшит ситуацию. Вот почему это так сложно. Вам нужна не просто сделка, а сделка, которая поддается проверке, которую можно будет принудительно исполнить и которая будет продолжительной", - сказал Рубио в интервью телеканалу NBC.
сша
украина
Рубио рассказал, что должна включать сделка по Украине
Рубио: сделка по Украине должна включать механизмы принудительного исполнения