Рубио усомнился, что новые санкции против России помогут урегулированию - РИА Новости, 17.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
18:00 17.08.2025 (обновлено: 19:58 17.08.2025)
Рубио усомнился, что новые санкции против России помогут урегулированию
Рубио усомнился, что новые санкции против России помогут урегулированию - РИА Новости, 17.08.2025
Рубио усомнился, что новые санкции против России помогут урегулированию
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил сомнение в том, что введение новых санкций против РФ будет способствовать достижению мира на Украине. РИА Новости, 17.08.2025
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил сомнение в том, что введение новых санкций против РФ будет способствовать достижению мира на Украине."Я не думаю, что новые санкции против России заставят их согласиться... Вы можете утверждать, что более суровые санкции могут быть следствием отказа согласиться на прекращение огня или прекращение военных действий, но нет никаких доказательств того, что новые санкции (сработают - ред.), поскольку санкции требуют месяцев, а иногда и лет, чтобы бороться, и мы вполне можем ввязаться в эту борьбу. Надеюсь, что нет, потому что это означает провал мирных переговоров", - заявил он телеканалу NBС.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
Рубио усомнился, что новые санкции против России помогут урегулированию

Рубио сомневается, что новые санкции против РФ помогут урегулированию на Украине

© AP Photo / Mandel NganГоссекретарь США Марко Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио
© AP Photo / Mandel Ngan
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил сомнение в том, что введение новых санкций против РФ будет способствовать достижению мира на Украине.
"Я не думаю, что новые санкции против России заставят их согласиться... Вы можете утверждать, что более суровые санкции могут быть следствием отказа согласиться на прекращение огня или прекращение военных действий, но нет никаких доказательств того, что новые санкции (сработают - ред.), поскольку санкции требуют месяцев, а иногда и лет, чтобы бороться, и мы вполне можем ввязаться в эту борьбу. Надеюсь, что нет, потому что это означает провал мирных переговоров", - заявил он телеканалу NBС.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Рубио рассказал, чем грозит введение санкции против КНР за нефть из России
Вчера, 17:23
 
