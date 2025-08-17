https://ria.ru/20250817/rubio-2035932574.html
Рубио усомнился, что новые санкции против России помогут урегулированию
Рубио усомнился, что новые санкции против России помогут урегулированию - РИА Новости, 17.08.2025
Рубио усомнился, что новые санкции против России помогут урегулированию
Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил сомнение в том, что введение новых санкций против РФ будет способствовать достижению мира на Украине. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T18:00:00+03:00
2025-08-17T18:00:00+03:00
2025-08-17T19:58:00+03:00
ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Госсекретарь Соединенных Штатов Марко Рубио выразил сомнение в том, что введение новых санкций против РФ будет способствовать достижению мира на Украине."Я не думаю, что новые санкции против России заставят их согласиться... Вы можете утверждать, что более суровые санкции могут быть следствием отказа согласиться на прекращение огня или прекращение военных действий, но нет никаких доказательств того, что новые санкции (сработают - ред.), поскольку санкции требуют месяцев, а иногда и лет, чтобы бороться, и мы вполне можем ввязаться в эту борьбу. Надеюсь, что нет, потому что это означает провал мирных переговоров", - заявил он телеканалу NBС.Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что в случае отсутствия договоренности по Украине после истечения названного им срока меры в отношении России могут включать санкции, пошлины и "что-то другое".
