https://ria.ru/20250817/rubio-2035923261.html
Рубио пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса по Украине
Рубио пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса по Украине - РИА Новости, 17.08.2025
Рубио пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса по Украине
США не снимали ни одной рестрикции с России и готовы ввести дополнительные ограничения, если не удастся достичь прогресса по урегулированию украинского... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T16:23:00+03:00
2025-08-17T16:23:00+03:00
2025-08-17T16:39:00+03:00
украина
россия
сша
в мире
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a34a531ca3eba04a368d6371730c085.jpg
ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США не снимали ни одной рестрикции с России и готовы ввести дополнительные ограничения, если не удастся достичь прогресса по урегулированию украинского конфликта, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио."Россияне уже сталкиваются с очень серьёзными последствиями. Ни одна санкция не была снята — ни одна. Все американские меры поддержки Украины продолжаются", — отметил Рубио в воскресном эфире телеканала ABC.Он добавил, что при отсутствии договорённостей возможны новые шаги."Если нам не удастся достичь соглашения, последствия будут продолжаться — включая санкции, которые уже действуют, и, возможно, новые", - отметил он.Он также уточнил, что США не считают себя стороной конфликта."Это не наша война. Украина находится в состоянии войны, а мы оказываем поддержку. Но Америка в войне не участвует", - указал госсекретарь США.
https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035923744.html
украина
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_322:0:3053:2048_1920x0_80_0_0_fa3d3aed77cc475f4ba08e2d8ec61e27.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, россия, сша, в мире, марко рубио
Украина, Россия, США, В мире, Марко Рубио
Рубио пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса по Украине
Рубио: США введут санкции против РФ в случае отсутствия прогресса по Украине