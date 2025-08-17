https://ria.ru/20250817/rubio-2035923261.html

Рубио пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса по Украине

Рубио пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса по Украине - РИА Новости, 17.08.2025

Рубио пригрозил России санкциями в случае отсутствия прогресса по Украине

США не снимали ни одной рестрикции с России и готовы ввести дополнительные ограничения, если не удастся достичь прогресса по урегулированию украинского... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T16:23:00+03:00

2025-08-17T16:23:00+03:00

2025-08-17T16:39:00+03:00

украина

россия

сша

в мире

марко рубио

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/13/2030134835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_0a34a531ca3eba04a368d6371730c085.jpg

ВАШИНГТОН, 17 авг – РИА Новости. США не снимали ни одной рестрикции с России и готовы ввести дополнительные ограничения, если не удастся достичь прогресса по урегулированию украинского конфликта, заявил в воскресенье госсекретарь США Марко Рубио."Россияне уже сталкиваются с очень серьёзными последствиями. Ни одна санкция не была снята — ни одна. Все американские меры поддержки Украины продолжаются", — отметил Рубио в воскресном эфире телеканала ABC.Он добавил, что при отсутствии договорённостей возможны новые шаги."Если нам не удастся достичь соглашения, последствия будут продолжаться — включая санкции, которые уже действуют, и, возможно, новые", - отметил он.Он также уточнил, что США не считают себя стороной конфликта."Это не наша война. Украина находится в состоянии войны, а мы оказываем поддержку. Но Америка в войне не участвует", - указал госсекретарь США.

https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035923744.html

украина

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, сша, в мире, марко рубио