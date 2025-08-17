https://ria.ru/20250817/rossiya-2035854499.html

"Бумажный тигр": на Западе откровенно высказались о российских войсках

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Россия закрепила за собой место среди великих держав благодаря своим вооруженным силам, которые продолжают активно наступать на Украине, несмотря на многолетнее давление Запада, заявил отставной полковник британских вооруженных сил Ричард Кемп в статье для газеты Sunday Telegraph.“Россия показала, что ее силы не "бумажный тигр". Широко разрекламированное западное вооружение, технологическое превосходство и военные доктрины оказались недостаточными, чтобы победить ее. На деле Россия извлекла уроки современной войны, адаптировав свои силы и стратегии для использования БПЛА и других инноваций на поле боя таким образом, каким Запад не смог”, — сказал он.Кемп подчеркнул, что переговоры президентов Владимира Путина и Дональда Трампа на саммите на Аляске прошли на равных, в частности потому, что российское наступление на Украине оказалось несокрушимым, несмотря на все попытки Запада остановить его.Как свидетельствует сводка Минобороны за неделю, Вооруженные силы России освободили населенные пункты Щербиновку, Яблоновку, Луначарское, Суворово, Никаноровку, Искру и Александроград в ДНР. При этом потери ВСУ на всех направлениях превысили 9 650 военнослужащих.

