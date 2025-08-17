Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в ДНР - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:04 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/rossiya-2035853411.html
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в ДНР - РИА Новости, 17.08.2025
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в ДНР
Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" 150-й гвардейской мотострелковой дивизии совместно с расчетами БПЛА "Южной" группировки войск при взаимодействии с операторами... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T05:04:00+03:00
2025-08-17T05:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
донецкая народная республика
сша
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920390133_0:156:3085:1891_1920x0_80_0_0_778f17cb89680d8f7ae9b2248a700df5.jpg
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" 150-й гвардейской мотострелковой дивизии совместно с расчетами БПЛА "Южной" группировки войск при взаимодействии с операторами БПЛА уничтожили блиндаж с украинскими военными и американскую гаубицу М119 на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Расчетами БпЛА было выявлено M119 — 105-мм буксируемое орудие производства США, которое обеспечивало огневую поддержку подразделениям ВСУ. При взаимодействии расчета ударного FPV-дрона и огня ствольной артиллерии "Южной" группировки орудие ВСУ уничтожено", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что блиндаж с военнослужащими ВСУ был обнаружен в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык в ДНР в ходе воздушной разведки. В результате нанесения огневого поражения он был уничтожен вместе с личным составом.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920390133_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_a08d22611ba691ea1cfa6168bdd2adde.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, донецкая народная республика, сша, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Донецкая Народная Республика, США, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в ДНР

Расчеты гаубицы "Мста-Б" уничтожили блиндаж с украинскими военными в ДНР

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАртиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы "Мста-Б"
Артиллерист ВС РФ ведет огонь из 152-миллиметровой гаубицы Мста-Б - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" 150-й гвардейской мотострелковой дивизии совместно с расчетами БПЛА "Южной" группировки войск при взаимодействии с операторами БПЛА уничтожили блиндаж с украинскими военными и американскую гаубицу М119 на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России.
"Расчетами БпЛА было выявлено M119 — 105-мм буксируемое орудие производства США, которое обеспечивало огневую поддержку подразделениям ВСУ. При взаимодействии расчета ударного FPV-дрона и огня ствольной артиллерии "Южной" группировки орудие ВСУ уничтожено", — говорится в сообщении.
В ведомстве добавили, что блиндаж с военнослужащими ВСУ был обнаружен в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык в ДНР в ходе воздушной разведки. В результате нанесения огневого поражения он был уничтожен вместе с личным составом.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСШАВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала