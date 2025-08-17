https://ria.ru/20250817/rossiya-2035853411.html

ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в ДНР

2025-08-17T05:04:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

донецкая народная республика

сша

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" 150-й гвардейской мотострелковой дивизии совместно с расчетами БПЛА "Южной" группировки войск при взаимодействии с операторами БПЛА уничтожили блиндаж с украинскими военными и американскую гаубицу М119 на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Расчетами БпЛА было выявлено M119 — 105-мм буксируемое орудие производства США, которое обеспечивало огневую поддержку подразделениям ВСУ. При взаимодействии расчета ударного FPV-дрона и огня ствольной артиллерии "Южной" группировки орудие ВСУ уничтожено", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что блиндаж с военнослужащими ВСУ был обнаружен в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык в ДНР в ходе воздушной разведки. В результате нанесения огневого поражения он был уничтожен вместе с личным составом.

