ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в ДНР
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в ДНР - РИА Новости, 17.08.2025
ВС России уничтожили блиндаж с боевиками ВСУ в ДНР
Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" 150-й гвардейской мотострелковой дивизии совместно с расчетами БПЛА "Южной" группировки войск при взаимодействии с операторами... РИА Новости, 17.08.2025
ДОНЕЦК, 17 авг - РИА Новости. Расчет 152-мм гаубицы "Мста-Б" 150-й гвардейской мотострелковой дивизии совместно с расчетами БПЛА "Южной" группировки войск при взаимодействии с операторами БПЛА уничтожили блиндаж с украинскими военными и американскую гаубицу М119 на константиновском направлении в ДНР, сообщили в Минобороны России. "Расчетами БпЛА было выявлено M119 — 105-мм буксируемое орудие производства США, которое обеспечивало огневую поддержку подразделениям ВСУ. При взаимодействии расчета ударного FPV-дрона и огня ствольной артиллерии "Южной" группировки орудие ВСУ уничтожено", — говорится в сообщении. В ведомстве добавили, что блиндаж с военнослужащими ВСУ был обнаружен в окрестностях населенного пункта Клебан-Бык в ДНР в ходе воздушной разведки. В результате нанесения огневого поражения он был уничтожен вместе с личным составом.
