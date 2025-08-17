Рейтинг@Mail.ru
Россия рассчитывает на египетского кандидата на посту гендиректора ЮНЕСКО - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:13 17.08.2025 (обновлено: 07:52 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/rossija-2035857098.html
Россия рассчитывает на египетского кандидата на посту гендиректора ЮНЕСКО
Россия рассчитывает на египетского кандидата на посту гендиректора ЮНЕСКО - РИА Новости, 17.08.2025
Россия рассчитывает на египетского кандидата на посту гендиректора ЮНЕСКО
Российская сторона рассчитывает на назначение египетского кандидата генеральным директором ЮНЕСКО в 2025 году, поскольку тот не связан с проявляющим последние... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T07:13:00+03:00
2025-08-17T07:52:00+03:00
россия
мексика
республика конго
одри азуле
юнеско
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc1d1f8731d44ebb78c2bb784a4145ec.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на назначение египетского кандидата генеральным директором ЮНЕСКО в 2025 году, поскольку тот не связан с проявляющим последние годы предвзятость секретариатом организации, рассказал РИА Новости директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Алимов. Избрание нового гендиректора ЮНЕСКО, который сменит на этом посту француженку Одре Азуле, ожидается осенью 2025 года на генеральной конференции организации. Список претендентов включает бывшего министра туризма и древностей Египта Халеда Аль-Анани, действующего замгендиректора ЮНЕСКО и представителя Мексики Габриэлу Рамос, а также замгендиректора ЮНЕСКО в 2016-2025 годах и представителя Республики Конго Фирмена Эдуара Матоко. "Они (кандидаты из Мексики и Конго - ред.) представляют страны глобального Юга, но я на них лично смотрю прежде всего как на представителей того самого аппарата организации, с которым нам сейчас не так легко сотрудничать. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на то, что новым гендиректором станет кандидат из Египта", - сказал агентству дипломат. Он также подчеркнул, что Россия в связи со сменой гендиректора надеется на возврат секретариата ЮНЕСКО к беспристрастной работе. "Мы привыкли не впадать ни в эйфорию, ни в уныние от каких-то вещей. Спокойно следуем своим курсом, уверены в себе и в своей правоте", - отметил при этом собеседник агентства.
https://ria.ru/20250709/yunesko-2028130274.html
россия
мексика
республика конго
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/0d/1584468883_313:0:3044:2048_1920x0_80_0_0_e9e90fd5d0b29613cdf642e1aadac884.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мексика, республика конго, одри азуле, юнеско, в мире
Россия, Мексика, Республика Конго, Одри Азуле, ЮНЕСКО, В мире
Россия рассчитывает на египетского кандидата на посту гендиректора ЮНЕСКО

МИД: РФ рассчитывает, что новым гендиректором ЮНЕСКО будет кандидат из Египта

© AP Photo / Christophe EnaЛоготип ЮНЕСКО
Логотип ЮНЕСКО - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Christophe Ena
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на назначение египетского кандидата генеральным директором ЮНЕСКО в 2025 году, поскольку тот не связан с проявляющим последние годы предвзятость секретариатом организации, рассказал РИА Новости директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Алимов.
Избрание нового гендиректора ЮНЕСКО, который сменит на этом посту француженку Одре Азуле, ожидается осенью 2025 года на генеральной конференции организации. Список претендентов включает бывшего министра туризма и древностей Египта Халеда Аль-Анани, действующего замгендиректора ЮНЕСКО и представителя Мексики Габриэлу Рамос, а также замгендиректора ЮНЕСКО в 2016-2025 годах и представителя Республики Конго Фирмена Эдуара Матоко.
"Они (кандидаты из Мексики и Конго - ред.) представляют страны глобального Юга, но я на них лично смотрю прежде всего как на представителей того самого аппарата организации, с которым нам сейчас не так легко сотрудничать. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на то, что новым гендиректором станет кандидат из Египта", - сказал агентству дипломат.
Он также подчеркнул, что Россия в связи со сменой гендиректора надеется на возврат секретариата ЮНЕСКО к беспристрастной работе.
"Мы привыкли не впадать ни в эйфорию, ни в уныние от каких-то вещей. Спокойно следуем своим курсом, уверены в себе и в своей правоте", - отметил при этом собеседник агентства.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
ЮНЕСКО отказывается замечать беззаконие на Украине, заявила Захарова
9 июля, 13:40
 
РоссияМексикаРеспублика КонгоОдри АзулеЮНЕСКОВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала