Россия рассчитывает на египетского кандидата на посту гендиректора ЮНЕСКО

Россия рассчитывает на египетского кандидата на посту гендиректора ЮНЕСКО - РИА Новости, 17.08.2025

Россия рассчитывает на египетского кандидата на посту гендиректора ЮНЕСКО

Российская сторона рассчитывает на назначение египетского кандидата генеральным директором ЮНЕСКО в 2025 году, поскольку тот не связан с проявляющим последние... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T07:13:00+03:00

2025-08-17T07:13:00+03:00

2025-08-17T07:52:00+03:00

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская сторона рассчитывает на назначение египетского кандидата генеральным директором ЮНЕСКО в 2025 году, поскольку тот не связан с проявляющим последние годы предвзятость секретариатом организации, рассказал РИА Новости директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД РФ, ответственный секретарь комиссии РФ по делам ЮНЕСКО Александр Алимов. Избрание нового гендиректора ЮНЕСКО, который сменит на этом посту француженку Одре Азуле, ожидается осенью 2025 года на генеральной конференции организации. Список претендентов включает бывшего министра туризма и древностей Египта Халеда Аль-Анани, действующего замгендиректора ЮНЕСКО и представителя Мексики Габриэлу Рамос, а также замгендиректора ЮНЕСКО в 2016-2025 годах и представителя Республики Конго Фирмена Эдуара Матоко. "Они (кандидаты из Мексики и Конго - ред.) представляют страны глобального Юга, но я на них лично смотрю прежде всего как на представителей того самого аппарата организации, с которым нам сейчас не так легко сотрудничать. Поэтому мы, конечно, рассчитываем на то, что новым гендиректором станет кандидат из Египта", - сказал агентству дипломат. Он также подчеркнул, что Россия в связи со сменой гендиректора надеется на возврат секретариата ЮНЕСКО к беспристрастной работе. "Мы привыкли не впадать ни в эйфорию, ни в уныние от каких-то вещей. Спокойно следуем своим курсом, уверены в себе и в своей правоте", - отметил при этом собеседник агентства.

