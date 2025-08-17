https://ria.ru/20250817/rodriges-2035908122.html

Биография Родригеса Андронико

Биография Родригеса Андронико - РИА Новости, 17.08.2025

Биография Родригеса Андронико

17.08.2025

Боливийский политический деятель Андронико Родригес Ледесма (Andrónico Rodríguez Ledezma) родился 11 ноября 1988 года в городке Сан-Исидро (провинция Чапаре, департамент Кочабамба, Боливия). Представитель коренного индейского народа кечуа. Его отец занимался выращиванием листьев коки, профсоюзный деятель Кочабамбы.С юных лет Андронико Родригес сопровождал отца на собраниях профсоюзов, что вызвало у него интерес к общественной деятельности и обучению.С 2005 по 2006 год проходил обязательную предвоенную службу в 33-м пехотном полку.В 2011 году получил диплом по политологии в Университете Сан-Симона (UMSS, Кочамамба). Он также получил степень магистра по безопасности, обороне и развитию в Школе передовых национальных исследований (EAEN), а также дипломы по политическому управлению и межкультурной демократии в Центре высших университетских исследований Университета Сан-Симон (CESU-UMSS) и по высшему образованию в Государственном университете Эль-Альто (UPEA).Андронико Родригес активно участвовал в движении производителей коки.После окончания университета он присоединился к "Шести федерациям тропиков Кочабамбы" – крупнейшему синдикату производителей коки в стране, где в течение года занимал пост президента университетского совета организации.В 2013 году он стал секретарем в профсоюзе "Манко Капак".В 2014 году был секретарем по связям в профсоюзе "Центр трудящихся 21 сентября". В 2015 году он стал генеральным секретарем профсоюза "Центр трудящихся 21 сентября".В 2016-2018 годах занимал пост исполнительного директора федерации "Маморе Було Було".В 2017 году занимал пост секретаря по спорту в "Шести федерациях тропиков Кочабамбы".В 2018 году стал вице-президентом "Шести федераций тропиков Кочабамбы". Переизбирался в 2021 и 2023 годы.В 2019 году Родригес стал главным лидером профсоюзов производителей коки в Чапаре. В 2020 году был избран в Сенат Боливии от департамента Кочабамба от партии "Движение к социализму" (MAS).4 ноября 2020 года занял пост председателя Сената Боливии. В последующем неоднократно переизбирался на посту председателя Сената Боливии. В последний раз 6 ноября 2024 года. В 2022 и 2023 годы несколько часов исполнял обязанности президента Боливии в связи с одновременными зарубежными поездками президента Боливии Луиса Арсе и вице-президента Давида Чокеуанки. 3 мая 2025 года Андронико Родригес объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Боливии, не уточнив, от какой партии он будет баллотироваться. 19 мая 2025 года партия "Народный альянс" ("Alianza Popular") представила Андронико Родригеса и Мариану Прадо в качестве кандидатов на пост президента и вице-президента на всеобщих выборах 17 августа. Его выдвижение еще больше разделило крупнейшее в стране правящее левое "Движение к социализму", внутри которого есть группы, поддерживающие экс-президента Боливии Эво Моралеса, действующего главу государства Луиса Арсе, а теперь и Родригеса.В ходе своей предвыборной кампании Родригес заявил о необходимости укрепления социального единства, формирование общей экономической повестки дня (добыча лития, углеводородов, сельское хозяйство, животноводство и туризм). Родригес позиционирует себя как "кандидата за лучшую Боливию" и "кандидата от народа".Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

боливия

2025

Новости

