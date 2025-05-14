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Президент Боливии решил не переизбираться - РИА Новости, 14.05.2025
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04:41 14.05.2025 (обновлено: 04:57 14.05.2025)
https://ria.ru/20250514/boliviya-2016789986.html
Президент Боливии решил не переизбираться
Президент Боливии решил не переизбираться - РИА Новости, 14.05.2025
Президент Боливии решил не переизбираться
Президент Боливии Луис Арсе заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в августе. РИА Новости, 14.05.2025
2025-05-14T04:41:00+03:00
2025-05-14T04:57:00+03:00
в мире
боливия
луис арсе
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САНТА-КРУС, 14 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в августе. "Сегодня я сообщаю боливийскому народу о своем твердом решении снять мою кандидатуру с президентских выборов в августе", - сказал он журналистам. Арсе отметил крайнюю поляризацию на избирательной арене и заявил о необходимости единства как единственного пути развития Боливии."Я призываю Андронико Родригеса, который... говорил о необходимости единства, принять вызов мыслить и действовать в духе единства народа", - сказал Арсе.Родригес, возглавляющий сенат Боливии, ранее был выдвинут кандидатом в президенты рядом политических организаций.Его выдвижение ещё больше разделило крупнейшее в стране правящее левое "Движение к социализму", внутри которого есть группы, поддерживающие экс-президента Боливии Эво Моралеса, действующего главу государства Арсе, а теперь и Родригеса.Выборы президента Боливии намечены на 17 августа.
https://ria.ru/20240927/boliviya-1974963363.html
https://ria.ru/20250503/boliviya-2014735257.html
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в мире, боливия, луис арсе
В мире, Боливия, Луис Арсе
Президент Боливии решил не переизбираться

Глава Боливии Луис Арсе снял свою кандидатуру с выборов президента в августе

© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПрезидент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора
Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора - РИА Новости, 1920, 14.05.2025
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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Президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора. Архивное фото
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САНТА-КРУС, 14 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в августе.
"Сегодня я сообщаю боливийскому народу о своем твердом решении снять мою кандидатуру с президентских выборов в августе", - сказал он журналистам.
Форум БРИКС - РИА Новости, 1920, 27.09.2024
Боливия выразила интерес во вступлении в БРИКС
27 сентября 2024, 00:07
Арсе отметил крайнюю поляризацию на избирательной арене и заявил о необходимости единства как единственного пути развития Боливии.
"Я призываю Андронико Родригеса, который... говорил о необходимости единства, принять вызов мыслить и действовать в духе единства народа", - сказал Арсе.
Родригес, возглавляющий сенат Боливии, ранее был выдвинут кандидатом в президенты рядом политических организаций.
Его выдвижение ещё больше разделило крупнейшее в стране правящее левое "Движение к социализму", внутри которого есть группы, поддерживающие экс-президента Боливии Эво Моралеса, действующего главу государства Арсе, а теперь и Родригеса.
Выборы президента Боливии намечены на 17 августа.
Эво Моралес - РИА Новости, 1920, 03.05.2025
Глава МВД Боливии напомнил об ордере на арест Эво Моралеса
3 мая, 05:11
 
В миреБоливияЛуис Арсе
 
 
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