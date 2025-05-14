https://ria.ru/20250514/boliviya-2016789986.html

Президент Боливии решил не переизбираться

Президент Боливии решил не переизбираться - РИА Новости, 14.05.2025

Президент Боливии решил не переизбираться

Президент Боливии Луис Арсе заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в августе. РИА Новости, 14.05.2025

2025-05-14T04:41:00+03:00

2025-05-14T04:41:00+03:00

2025-05-14T04:57:00+03:00

в мире

боливия

луис арсе

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САНТА-КРУС, 14 мая - РИА Новости. Президент Боливии Луис Арсе заявил, что не будет баллотироваться на пост главы государства в августе. "Сегодня я сообщаю боливийскому народу о своем твердом решении снять мою кандидатуру с президентских выборов в августе", - сказал он журналистам. Арсе отметил крайнюю поляризацию на избирательной арене и заявил о необходимости единства как единственного пути развития Боливии."Я призываю Андронико Родригеса, который... говорил о необходимости единства, принять вызов мыслить и действовать в духе единства народа", - сказал Арсе.Родригес, возглавляющий сенат Боливии, ранее был выдвинут кандидатом в президенты рядом политических организаций.Его выдвижение ещё больше разделило крупнейшее в стране правящее левое "Движение к социализму", внутри которого есть группы, поддерживающие экс-президента Боливии Эво Моралеса, действующего главу государства Арсе, а теперь и Родригеса.Выборы президента Боливии намечены на 17 августа.

https://ria.ru/20240927/boliviya-1974963363.html

https://ria.ru/20250503/boliviya-2014735257.html

боливия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, боливия, луис арсе