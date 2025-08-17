https://ria.ru/20250817/reuters-2035854360.html
В столице Йемена прогремели взрывы, пишет Reuters
В столице Йемена прогремели взрывы, пишет Reuters - РИА Новости, 17.08.2025
В столице Йемена прогремели взрывы, пишет Reuters
Взрывы прозвучали в столице Йемена - городе Сана - около электростанции, причины пока неизвестны, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T05:27:00+03:00
2025-08-17T05:27:00+03:00
2025-08-17T07:20:00+03:00
в мире
йемен
сана
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в столице Йемена - городе Сана - около электростанции, причины пока неизвестны, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей."По меньшей мере два взрыва были слышны в йеменской столице Сана около электростанции", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на местное население.Как отмечает Рейтер, пока причины взрывов неясны.
йемен
сана
в мире, йемен, сана
