Рейтинг@Mail.ru
В столице Йемена прогремели взрывы, пишет Reuters - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:27 17.08.2025 (обновлено: 07:20 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/reuters-2035854360.html
В столице Йемена прогремели взрывы, пишет Reuters
В столице Йемена прогремели взрывы, пишет Reuters - РИА Новости, 17.08.2025
В столице Йемена прогремели взрывы, пишет Reuters
Взрывы прозвучали в столице Йемена - городе Сана - около электростанции, причины пока неизвестны, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T05:27:00+03:00
2025-08-17T07:20:00+03:00
в мире
йемен
сана
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991633523_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_20d669a0cd64a733365dc8a50ad67940.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в столице Йемена - городе Сана - около электростанции, причины пока неизвестны, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей."По меньшей мере два взрыва были слышны в йеменской столице Сана около электростанции", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на местное население.Как отмечает Рейтер, пока причины взрывов неясны.
https://ria.ru/20250814/armija-2035150339.html
йемен
сана
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991633523_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_9120e637dfe4d234689cf221fd502567.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, йемен, сана
В мире, Йемен, Сана
В столице Йемена прогремели взрывы, пишет Reuters

Reuters: в йеменском городе Сана около электростанции прозвучали взрывы

© AP Photo / Osamah AbdulrahmanДым над городом Сана
Дым над городом Сана - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в столице Йемена - городе Сана - около электростанции, причины пока неизвестны, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.
"По меньшей мере два взрыва были слышны в йеменской столице Сана около электростанции", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на местное население.
Как отмечает Рейтер, пока причины взрывов неясны.
Истребитель F-16I Sufa ВВС Израиля - РИА Новости, 1920, 14.08.2025
Армия Израиля зафиксировала запуск ракеты из Йемена
14 августа, 04:21
 
В миреЙеменСана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала