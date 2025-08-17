https://ria.ru/20250817/reuters-2035854360.html

В столице Йемена прогремели взрывы, пишет Reuters

В столице Йемена прогремели взрывы, пишет Reuters - РИА Новости, 17.08.2025

В столице Йемена прогремели взрывы, пишет Reuters

Взрывы прозвучали в столице Йемена - городе Сана - около электростанции, причины пока неизвестны, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T05:27:00+03:00

2025-08-17T05:27:00+03:00

2025-08-17T07:20:00+03:00

в мире

йемен

сана

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/1b/1991633523_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_20d669a0cd64a733365dc8a50ad67940.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Взрывы прозвучали в столице Йемена - городе Сана - около электростанции, причины пока неизвестны, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей."По меньшей мере два взрыва были слышны в йеменской столице Сана около электростанции", - говорится в сообщении агентства со ссылкой на местное население.Как отмечает Рейтер, пока причины взрывов неясны.

https://ria.ru/20250814/armija-2035150339.html

йемен

сана

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, йемен, сана