Известный американский репер ударил охранника на концерте в Сочи, пишут СМИ

17.08.2025

Известный американский репер ударил охранника на концерте в Сочи, пишут СМИ

Популярный американский репер Akon во время выступления в Сочи несколько раз ударил охранника своего концерта по лицу, пишет Telegram-канал Shot. РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. Популярный американский репер Akon во время выступления в Сочи несколько раз ударил охранника своего концерта по лицу, пишет Telegram-канал Shot.По данным источника, артист во время выступления прыгнул на плечи охранника, стоявшего рядом со сценой и несколько раз ударил его по голове и щекам. Затем он проехался на плечах мужчины по залу, продолжая исполнять трек.Охранник позднее прокомментировал ситуацию, отметив, что не хотел срывать концерт рэпера, в связи с чем не стал скидывать его в толпу, сообщает канал.8 августа Akon выступил с концертом в Сочи, где представил публике свои главные хиты за более чем двадцатилетнюю карьеру, а также новые треки.Akon - хип-хоп и R&B-исполнитель, музыкант, продюсер. Был номинирован на премию "Грэмми" пять раз. В чарт Billboard попали 45 хитов артиста. Среди коллабораций дуэты с такими исполнителями, как Майкл Джексон, Мадонна, David Guetta, Gwen Stefani, Snoop Dogg, 50 Cent, Lionel Richie, Pitbull, Lil Wayne, Eminem и другие. Является рекордсменом "Книги рекордов Гиннесса" как самый продаваемый исполнитель.

