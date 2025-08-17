https://ria.ru/20250817/pvo-2035887582.html

ПВО сбила 300 украинских беспилотников за сутки

Российская противовоздушная оборона сбила за сутки четыре управляемые авиационные бомбы и 300 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российская противовоздушная оборона сбила за сутки четыре управляемые авиационные бомбы и 300 украинских беспилотников, сообщило Минобороны РФ в воскресенье. "Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы и 300 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.В российском военном ведомстве добавили, что всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 665 самолетов, 283 вертолета, 77959 беспилотных летательных аппаратов, 625 зенитных ракетных комплексов, 24618 танков и других боевых бронированных машин, 1586 боевых машин реактивных систем залпового огня, 28625 орудий полевой артиллерии и минометов, 39813 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ольга Фомченкова

