https://ria.ru/20250817/pvo-2035857580.html

ПВО за ночь сбила 46 дронов ВСУ

ПВО за ночь сбила 46 дронов ВСУ - РИА Новости, 17.08.2025

ПВО за ночь сбила 46 дронов ВСУ

ПВО за ночь сбила 46 дронов ВСУ, сообщило Минобороны. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T07:26:00+03:00

2025-08-17T07:26:00+03:00

2025-08-17T07:26:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

беспилотники

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98396/76/983967634_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_137b87e96c47790975c35257f17ec5cf.jpg

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 46 дронов ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22.55 мск 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

вооруженные силы украины, россия, беспилотники, безопасность