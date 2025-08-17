Рейтинг@Mail.ru
ПВО за ночь сбила 46 дронов ВСУ
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
07:26 17.08.2025
ПВО за ночь сбила 46 дронов ВСУ
ПВО за ночь сбила 46 дронов ВСУ
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 46 дронов ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22.55 мск 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
ПВО за ночь сбила 46 дронов ВСУ

Работа ПВО
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 46 дронов ВСУ, сообщило Минобороны.
"В течение прошедшей ночи с 22.55 мск 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.
При этом:
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
