ПВО за ночь сбила 46 дронов ВСУ
2025-08-17T07:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
беспилотники
безопасность
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ПВО за ночь сбила 46 дронов ВСУ, сообщило Минобороны."В течение прошедшей ночи с 22.55 мск 16 августа до 06.00 мск 17 августа дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 46 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в сводке.При этом:В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
