Рейтинг@Mail.ru
Путин в ходе пресс-конференции на Аляске изменил свою речь - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:31 17.08.2025 (обновлено: 22:54 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/putin-2035930239.html
Путин в ходе пресс-конференции на Аляске изменил свою речь
Путин в ходе пресс-конференции на Аляске изменил свою речь - РИА Новости, 17.08.2025
Путин в ходе пресс-конференции на Аляске изменил свою речь
Президент России Владимир Путин отложил несколько листов своей речи в сторону во время выступления по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T17:31:00+03:00
2025-08-17T22:54:00+03:00
россия
сша
москва
владимир путин
дональд трамп
павел зарубин
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83d116355ba87965ab2fd93fdd39872.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отложил несколько листов своей речи в сторону во время выступления по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. На видео, показанном журналистом "России 1" Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин" видно, как президент России по ходу выступления изменил свою речь, отложив в сторону четыре листа. Это было сделано после его слов о том, что Москва рассчитывает, что в Киеве и европейских столицах не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. После этого состоялась совместная пресс-конференция президентов России и США.
https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035923744.html
россия
сша
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722062_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8ae7d2320cdbf0cf4aef6d3a24c80259.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, павел зарубин, встреча путина и трампа на аляске
Россия, США, Москва, Владимир Путин, Дональд Трамп, Павел Зарубин, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Путин в ходе пресс-конференции на Аляске изменил свою речь

Путин изменил свою речь в ходе пресс-конференции по итогам саммита на Аляске

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВладимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске
Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отложил несколько листов своей речи в сторону во время выступления по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом.
На видео, показанном журналистом "России 1" Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин" видно, как президент России по ходу выступления изменил свою речь, отложив в сторону четыре листа.
Это было сделано после его слов о том, что Москва рассчитывает, что в Киеве и европейских столицах не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс.
Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. После этого состоялась совместная пресс-конференция президентов России и США.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Рубио ответил на критику встречи Трампа и Путина
Вчера, 16:26
 
РоссияСШАМоскваВладимир ПутинДональд ТрампПавел ЗарубинВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала