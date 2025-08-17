https://ria.ru/20250817/putin-2035930239.html
Путин в ходе пресс-конференции на Аляске изменил свою речь
Президент России Владимир Путин отложил несколько листов своей речи в сторону во время выступления по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T17:31:00+03:00
2025-08-17T17:31:00+03:00
2025-08-17T22:54:00+03:00
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отложил несколько листов своей речи в сторону во время выступления по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. На видео, показанном журналистом "России 1" Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин" видно, как президент России по ходу выступления изменил свою речь, отложив в сторону четыре листа. Это было сделано после его слов о том, что Москва рассчитывает, что в Киеве и европейских столицах не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. После этого состоялась совместная пресс-конференция президентов России и США.
