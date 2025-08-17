https://ria.ru/20250817/putin-2035930239.html

Путин в ходе пресс-конференции на Аляске изменил свою речь

Путин в ходе пресс-конференции на Аляске изменил свою речь - РИА Новости, 17.08.2025

Путин в ходе пресс-конференции на Аляске изменил свою речь

Президент России Владимир Путин отложил несколько листов своей речи в сторону во время выступления по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T17:31:00+03:00

2025-08-17T17:31:00+03:00

2025-08-17T22:54:00+03:00

россия

сша

москва

владимир путин

дональд трамп

павел зарубин

встреча путина и трампа на аляске

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035722062_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_d83d116355ba87965ab2fd93fdd39872.jpg

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 авг — РИА Новости. Президент России Владимир Путин отложил несколько листов своей речи в сторону во время выступления по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом. На видео, показанном журналистом "России 1" Павлом Зарубиным в программе "Москва. Кремль. Путин" видно, как президент России по ходу выступления изменил свою речь, отложив в сторону четыре листа. Это было сделано после его слов о том, что Москва рассчитывает, что в Киеве и европейских столицах не будут предпринимать попыток за счет провокаций или закулисных интриг сорвать намечающийся прогресс. Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа прошла 15 августа на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже (Аляска). Переговоры лидеров в узком составе в формате "три на три" продолжались два часа 45 минут. После этого состоялась совместная пресс-конференция президентов России и США.

https://ria.ru/20250817/vstrecha-2035923744.html

россия

сша

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, москва, владимир путин, дональд трамп, павел зарубин, встреча путина и трампа на аляске