Путин пообщался с Лукашенко по телефону
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T14:23:00+03:00
2025-08-17T14:23:00+03:00
2025-08-17T14:32:00+03:00
владимир путин
белоруссия
россия
александр лукашенко
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/16/2018524628_0:244:3072:1972_1920x0_80_0_0_858624cb31ae7272fd3b80126e0f994e.jpg
МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор."Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", — сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".Подробности беседы пока не приводятся.
владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко, политика
