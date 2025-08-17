Рейтинг@Mail.ru
14:23 17.08.2025 (обновлено: 14:32 17.08.2025)
Путин пообщался с Лукашенко по телефону
владимир путин
белоруссия
россия
александр лукашенко
политика
МИНСК, 17 авг — РИА Новости. Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор."Лукашенко и Путин только что поговорили по телефону", — сообщил близкий к пресс-службе белорусского лидера Telegram-канал "Пул Первого".Подробности беседы пока не приводятся.
владимир путин, белоруссия, россия, александр лукашенко, политика
Владимир Путин, Белоруссия, Россия, Александр Лукашенко, Политика
Президент Владимир Путин
Президент Владимир Путин
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Владимир ПутинБелоруссияРоссияАлександр ЛукашенкоПолитика
 
 
