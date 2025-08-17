https://ria.ru/20250817/putin-2035854204.html
Источник объяснил, почему Путин сел в автомобиль Трампа
АНКОРИДЖ (штат Аляска), 17 авг - РИА Новости. Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на одной машине из аэропорта во время саммита в Анкоридже не планировалась, это был экспромт, рассказал РИА Новости источник, близкий к организации переговоров. По его словам, сценарий встречи в аэропорту предполагал, что оба лидера должны были поехать на своих машинах, Путин на лимузине Aurus, а Трамп на Cadillac. Однако, по словам источника, церемония пошла не по плану - сначала лидеры вместе взошли на постамент для совместного фото, а не с разных сторон, как планировалось, а затем неожиданно для участников встречи американский лидер пригласил президента России в свой автомобиль, на что Путин легко согласился.
