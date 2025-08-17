Рейтинг@Mail.ru
Источник объяснил, почему Путин сел в автомобиль Трампа - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:24 17.08.2025
https://ria.ru/20250817/putin-2035854204.html
Источник объяснил, почему Путин сел в автомобиль Трампа
Источник объяснил, почему Путин сел в автомобиль Трампа - РИА Новости, 17.08.2025
Источник объяснил, почему Путин сел в автомобиль Трампа
Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на одной машине из аэропорта во время саммита в Анкоридже не планировалась, это был... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T05:24:00+03:00
2025-08-17T05:24:00+03:00
в мире
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа на аляске
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_0:86:3226:1901_1920x0_80_0_0_c669f54f792d15e6e0e867b941264aea.jpg
АНКОРИДЖ (штат Аляска), 17 авг - РИА Новости. Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на одной машине из аэропорта во время саммита в Анкоридже не планировалась, это был экспромт, рассказал РИА Новости источник, близкий к организации переговоров. По его словам, сценарий встречи в аэропорту предполагал, что оба лидера должны были поехать на своих машинах, Путин на лимузине Aurus, а Трамп на Cadillac. Однако, по словам источника, церемония пошла не по плану - сначала лидеры вместе взошли на постамент для совместного фото, а не с разных сторон, как планировалось, а затем неожиданно для участников встречи американский лидер пригласил президента России в свой автомобиль, на что Путин легко согласился.
https://ria.ru/20250816/alyaska-2035701984.html
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035713261_296:0:3028:2048_1920x0_80_0_0_4aab0571513d6c119ddb334b0ecf2af2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа на аляске
В мире, Россия, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа на Аляске
Источник объяснил, почему Путин сел в автомобиль Трампа

Поездка Путина и Трампа на одном автомобиле в Анкоридже не планировалась

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
Дзен
АНКОРИДЖ (штат Аляска), 17 авг - РИА Новости. Поездка президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на одной машине из аэропорта во время саммита в Анкоридже не планировалась, это был экспромт, рассказал РИА Новости источник, близкий к организации переговоров.
По его словам, сценарий встречи в аэропорту предполагал, что оба лидера должны были поехать на своих машинах, Путин на лимузине Aurus, а Трамп на Cadillac.
Однако, по словам источника, церемония пошла не по плану - сначала лидеры вместе взошли на постамент для совместного фото, а не с разных сторон, как планировалось, а затем неожиданно для участников встречи американский лидер пригласил президента России в свой автомобиль, на что Путин легко согласился.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Шанс на мир": что сообщили Путин и Трамп в Анкоридже
Вчера, 02:42
 
В миреРоссияСШАВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа на Аляске
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала