Пушилин допустил окружение ВС России Красноармейска и Димитрова
Пушилин допустил окружение ВС России Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 17.08.2025
Пушилин допустил окружение ВС России Красноармейска и Димитрова
Российские войска с большой вероятностью возьмут Красноармейск и Димитров в ДНР в окружение, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T21:24:00+03:00
2025-08-17T21:24:00+03:00
2025-08-17T21:24:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
димитров
донецкая народная республика
денис пушилин
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские войска с большой вероятностью возьмут Красноармейск и Димитров в ДНР в окружение, сообщил глава республики Денис Пушилин. "По тому, как развиваются события на красноармейском направлении. Велика вероятность, она продолжает увеличиваться, в плане того, что и сам Красноармейск и Димитров попадут в практическое окружение, потому что ситуация развивается ровно таким образом. Ну и в самом Красноармейске фиксируется уже информация о том, что на отдельных улицах, в том числе в многоэтажках, наши бойцы проводят свою работу", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Новости
ru-RU
