Пушилин допустил окружение ВС России Красноармейска и Димитрова

Специальная военная операция на Украине
 
21:24 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские войска с большой вероятностью возьмут Красноармейск и Димитров в ДНР в окружение, сообщил глава республики Денис Пушилин. "По тому, как развиваются события на красноармейском направлении. Велика вероятность, она продолжает увеличиваться, в плане того, что и сам Красноармейск и Димитров попадут в практическое окружение, потому что ситуация развивается ровно таким образом. Ну и в самом Красноармейске фиксируется уже информация о том, что на отдельных улицах, в том числе в многоэтажках, наши бойцы проводят свою работу", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
красноармейск, димитров, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Димитров, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские войска с большой вероятностью возьмут Красноармейск и Димитров в ДНР в окружение, сообщил глава республики Денис Пушилин.
"По тому, как развиваются события на красноармейском направлении. Велика вероятность, она продолжает увеличиваться, в плане того, что и сам Красноармейск и Димитров попадут в практическое окружение, потому что ситуация развивается ровно таким образом. Ну и в самом Красноармейске фиксируется уже информация о том, что на отдельных улицах, в том числе в многоэтажках, наши бойцы проводят свою работу", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 17.08.2025
Специальная военная операция на УкраинеКрасноармейскДимитровДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
