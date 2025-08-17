https://ria.ru/20250817/pushilin-2035949280.html

Пушилин допустил окружение ВС России Красноармейска и Димитрова

Пушилин допустил окружение ВС России Красноармейска и Димитрова - РИА Новости, 17.08.2025

Пушилин допустил окружение ВС России Красноармейска и Димитрова

Российские войска с большой вероятностью возьмут Красноармейск и Димитров в ДНР в окружение, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T21:24:00+03:00

2025-08-17T21:24:00+03:00

2025-08-17T21:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

димитров

донецкая народная республика

денис пушилин

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1f/2032716069_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dbdbb9d8c83406352b2eea277ab1b035.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Российские войска с большой вероятностью возьмут Красноармейск и Димитров в ДНР в окружение, сообщил глава республики Денис Пушилин. "По тому, как развиваются события на красноармейском направлении. Велика вероятность, она продолжает увеличиваться, в плане того, что и сам Красноармейск и Димитров попадут в практическое окружение, потому что ситуация развивается ровно таким образом. Ну и в самом Красноармейске фиксируется уже информация о том, что на отдельных улицах, в том числе в многоэтажках, наши бойцы проводят свою работу", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

https://ria.ru/20250817/spetsoperatsiya-2035920111.html

красноармейск

димитров

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

красноармейск, димитров, донецкая народная республика, денис пушилин