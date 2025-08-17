Пушилин рассказал о боях на Константиновском направлении

https://ria.ru/20250817/pushilin-2035947186.html

Серьезные боестолкновения развернулись в районе Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. РИА Новости, 17.08.2025

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Серьезные боестолкновения развернулись в районе Клебан-Быкского водохранилища на константиновском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин. "Константиновское направление. Здесь был освобожден населенный пункт Щербиновка, ну и основные боестолкновения такие весьма серьезные развернулись в районе Клебан-Быкского водохранилища", - сказал Пушилин на видео, опубликованном в его Telegram-канале.

донецкая народная республика

2025

донецкая народная республика, денис пушилин