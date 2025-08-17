Рейтинг@Mail.ru
ВС России улучшили позиции на Красноармейском направлении
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:21 17.08.2025 (обновлено: 23:11 17.08.2025)
ВС России улучшили позиции на Красноармейском направлении
ВС России улучшили позиции на Красноармейском направлении - РИА Новости, 17.08.2025
ВС России улучшили позиции на Красноармейском направлении
ВС России улучшили позиции в районе Роденского и Белецкого на Красноармейском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видео, опубликованном... РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ВС России улучшили позиции в районе Роденского и Белецкого на Красноармейском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.&quot;Красноармейское направление. Мы видим ряд успехов, видим улучшение позиций в районе Роденского и Белецкого&quot;, — сказал он.Пушилин также добавил, что прорыв российской армии на Добропольском направлении помог сломать логистику ВСУ и ухудшить позиции противника, по сути, разрушив здесь фланг украинских войск.Он отметил, что противнику пришлось перекидывать туда дополнительные резервы.&quot;Были перекинуты нацисты из &quot;Азова&quot;*, известного, скажем так, подразделения нашим бойцам. Достаточно жесткие боестолкновения. Тем не менее ситуация остается под контролем ВС России&quot;, — подчеркнул глава ДНР.Кроме того, Пушилин рассказал, что серьезные боестолкновения развернулись в районе Клебан-Быкского водохранилища.* Запрещенная в России террористическая организация.
ВС России улучшили позиции на Красноармейском направлении

Пушилин: ВС России улучшили позиции в районе Роденского и Белецкого в ДНР

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ВС России улучшили позиции в районе Роденского и Белецкого на Красноармейском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
"Красноармейское направление. Мы видим ряд успехов, видим улучшение позиций в районе Роденского и Белецкого", — сказал он.

Пушилин также добавил, что прорыв российской армии на Добропольском направлении помог сломать логистику ВСУ и ухудшить позиции противника, по сути, разрушив здесь фланг украинских войск.
Он отметил, что противнику пришлось перекидывать туда дополнительные резервы.
"Были перекинуты нацисты из "Азова"*, известного, скажем так, подразделения нашим бойцам. Достаточно жесткие боестолкновения. Тем не менее ситуация остается под контролем ВС России", — подчеркнул глава ДНР.

Кроме того, Пушилин рассказал, что серьезные боестолкновения развернулись в районе Клебан-Быкского водохранилища.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
ВС России уничтожили отделение украинской бригады в ДНР
15 августа, 16:03
 
