ВС России улучшили позиции на Красноармейском направлении
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ВС России улучшили позиции в районе Роденского и Белецкого на Красноармейском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале."Красноармейское направление. Мы видим ряд успехов, видим улучшение позиций в районе Роденского и Белецкого", — сказал он.Пушилин также добавил, что прорыв российской армии на Добропольском направлении помог сломать логистику ВСУ и ухудшить позиции противника, по сути, разрушив здесь фланг украинских войск.Он отметил, что противнику пришлось перекидывать туда дополнительные резервы."Были перекинуты нацисты из "Азова"*, известного, скажем так, подразделения нашим бойцам. Достаточно жесткие боестолкновения. Тем не менее ситуация остается под контролем ВС России", — подчеркнул глава ДНР.Кроме того, Пушилин рассказал, что серьезные боестолкновения развернулись в районе Клебан-Быкского водохранилища.* Запрещенная в России террористическая организация.
