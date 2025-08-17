https://ria.ru/20250817/pushilin-2035943133.html

ВС России улучшили позиции на Красноармейском направлении

ВС России улучшили позиции на Красноармейском направлении - РИА Новости, 17.08.2025

ВС России улучшили позиции на Красноармейском направлении

ВС России улучшили позиции в районе Роденского и Белецкого на Красноармейском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. ВС России улучшили позиции в районе Роденского и Белецкого на Красноармейском направлении в ДНР, сообщил глава республики Денис Пушилин в видео, опубликованном в его Telegram-канале."Красноармейское направление. Мы видим ряд успехов, видим улучшение позиций в районе Роденского и Белецкого", — сказал он.Пушилин также добавил, что прорыв российской армии на Добропольском направлении помог сломать логистику ВСУ и ухудшить позиции противника, по сути, разрушив здесь фланг украинских войск.Он отметил, что противнику пришлось перекидывать туда дополнительные резервы."Были перекинуты нацисты из "Азова"*, известного, скажем так, подразделения нашим бойцам. Достаточно жесткие боестолкновения. Тем не менее ситуация остается под контролем ВС России", — подчеркнул глава ДНР.Кроме того, Пушилин рассказал, что серьезные боестолкновения развернулись в районе Клебан-Быкского водохранилища.* Запрещенная в России террористическая организация.

донецкая народная республика

2025

Новости

