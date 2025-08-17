https://ria.ru/20250817/protesty-2035863494.html

Полиция задержала 18 участников беспорядков в Сербии

Полиция задержала 18 участников беспорядков в Сербии

Полиция задержала 18 участников беспорядков в Валево и других городах, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич. РИА Новости, 17.08.2025

БЕЛГРАД, 17 авг — РИА Новости. Полиция задержала 18 участников беспорядков в Валево и других городах, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич."В Валево было около четырех тысяч человек, собрались из целой Сербии. <...> Полиция действовала там и восстановила порядок. В Белграде было около 1,3 тысячи человек, они были агрессивны, кидались в полицию пиротехникой. Один жандарм получил травмы в Валево, задержаны 18 человек", — сообщил он.По словам Дачича, число задержанных может увеличиться.В ночь на воскресенье в Валево протестующие напали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда и прокуратуры. Беспорядки спровоцировали распространившиеся в соцсети видео жесткого обращения силовиков с демонстрантами в предыдущие дни.Акции также прошли в столичном районе Нови-Белград, где стражи порядка применили слезоточивый газ. Нападению в районе Земун подвергся и офис Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который публично выступил против демонстрантов. Там разбили стекла и облили стены краской.В соцсетях и СМИ сообщали об инцидентах на акциях в городах Нови-Сад, Лесковац, Вране. Между тем президент Александр Вучич пообещал, что гражданской войны в стране не будет, и предупредил, что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне.Протесты в Сербии

