Полиция задержала 18 участников беспорядков в Сербии
01:05 17.08.2025 (обновлено: 09:22 17.08.2025)
Полиция задержала 18 участников беспорядков в Сербии
БЕЛГРАД, 17 авг — РИА Новости. Полиция задержала 18 участников беспорядков в Валево и других городах, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич."В Валево было около четырех тысяч человек, собрались из целой Сербии. &lt;...&gt; Полиция действовала там и восстановила порядок. В Белграде было около 1,3 тысячи человек, они были агрессивны, кидались в полицию пиротехникой. Один жандарм получил травмы в Валево, задержаны 18 человек", — сообщил он.По словам Дачича, число задержанных может увеличиться.В ночь на воскресенье в Валево протестующие напали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда и прокуратуры. Беспорядки спровоцировали распространившиеся в соцсети видео жесткого обращения силовиков с демонстрантами в предыдущие дни.Акции также прошли в столичном районе Нови-Белград, где стражи порядка применили слезоточивый газ. Нападению в районе Земун подвергся и офис Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который публично выступил против демонстрантов. Там разбили стекла и облили стены краской.В соцсетях и СМИ сообщали об инцидентах на акциях в городах Нови-Сад, Лесковац, Вране. Между тем президент Александр Вучич пообещал, что гражданской войны в стране не будет, и предупредил, что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне.Протесты в Сербии
Беспорядки в Сербии
Протестующие в Сербии забросали пиротехникой администрацию города Валево и офис правящей Сербской прогрессивной партии, соответствующее видео появилось в соцсетях.
БЕЛГРАД, 17 авг — РИА Новости. Полиция задержала 18 участников беспорядков в Валево и других городах, заявил глава МВД Сербии Ивица Дачич.
"В Валево было около четырех тысяч человек, собрались из целой Сербии. <...> Полиция действовала там и восстановила порядок. В Белграде было около 1,3 тысячи человек, они были агрессивны, кидались в полицию пиротехникой. Один жандарм получил травмы в Валево, задержаны 18 человек", — сообщил он.
По словам Дачича, число задержанных может увеличиться.
В ночь на воскресенье в Валево протестующие напали на офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда и прокуратуры. Беспорядки спровоцировали распространившиеся в соцсети видео жесткого обращения силовиков с демонстрантами в предыдущие дни.
Акции также прошли в столичном районе Нови-Белград, где стражи порядка применили слезоточивый газ. Нападению в районе Земун подвергся и офис Сербской радикальной партии Воислава Шешеля, который публично выступил против демонстрантов. Там разбили стекла и облили стены краской.
В соцсетях и СМИ сообщали об инцидентах на акциях в городах Нови-Сад, Лесковац, Вране. Между тем президент Александр Вучич пообещал, что гражданской войны в стране не будет, и предупредил, что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне.
Протесты в Сербии

  • Первого августа исполнилось девять месяцев со дня обрушения навеса на железнодорожном вокзале Нови-Сад, когда погибли 16 человек. Эта трагедия спровоцировала массовые акции.
  • Прокуратура по делам оргпреступности с участием полиции задержала 12 человек по этому делу. Среди них бывший министр строительства и инфраструктуры Томислав Момирович.
  • Подозреваемым вменяют нанесение ущерба бюджету Сербии в размере 115,5 миллиона долларов при заключении договора о реконструкции вокзала.
  • Протестующие студенты и сторонники оппозиции ранее блокировали работу многих вузов, почти ежедневно перекрывали дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивали крупные беспорядки.
  • В числе требований: публикация полной документации по реконструкции вокзала в Нови-Саде, расследование и привлечение к ответственности причастных должностных лиц и освобождение задержанных на протестах.
  • В открытый доступ правительство выложило тысячи документов, имеющих отношение к реконструкции вокзала.
  • Руководство страны предлагает оппозиционным силам начать диалог, но этот призыв остается без ответа.
