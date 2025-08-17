https://ria.ru/20250817/protesty-2035846729.html
Вучич пообещал наказать участников беспорядков в Сербии
БЕЛГРАД, 17 авг – РИА Новости. Президент Сербии Александр Вучич пообещал привести к ответу и наказать участников беспорядков в Сербии. Полиция Сербии задержала 18 участников беспорядков в городе Валево и других городах в ночь на воскресенье, но цифра не окончательная, как заявил глава МВД Ивица Дачич. "Наряду со всем плохим, что происходит с нашей страной и нами, есть одна хорошая вещь - все маски сняты, люди все видят, их (протестующих - ред.) нервозность и истерия все больше, насилие все заметнее, потому что им больше нечего предложить. Время ответственности наступает и все, кто жёг и разрушал, будут отвечать и будут наказаны за свои преступления", - заявил Вучич в Instagram*.Протестные акции в Валево в 100 километрах на запад от Белграда начались в субботу вечером из-за распространения в соцсетях видео жестких действий полиции по отношению к демонстрантам в этом городе в предыдущие дни. Нападениям в ночь на воскресенье там подверглись офисы правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и партий-партнеров, городской администрации, суда, прокуратуры. Беспорядки в ночь на воскресенье также произошли в районе Нови-Београд столицы Сербии, где полиция применила слезоточивый газ. Нападению в районе Земун подвергся и офис Сербской прогрессивной партии Воислава Шешеля, который публично выступил против демонстрантов. Там разбили стекла и облили стены краской. О инцидентах на акциях протеста в соцсетях и СМИ сообщается из городов Нови-Сад, Лесковац, Вране. МВД пока не выступило с сообщением, в прошедшую ночь на субботу при беспорядках по всей Сербии пострадали 6 полицейских, задержаны 38 человек. Президент Сербии Александр Вучич заявил на фоне протестов и беспорядков, что что гражданской войны в Сербии не будет и что никто не сильнее государства, даже при поддержке извне. Неизвестные в ночь на пятницу разрушили офис правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) в городе Нови-Сад, инциденты у отделений партии были в Белграде и других городах. Премьер Сербии Джуро Мацут осудил насилие и призвал к снижению напряженности. Патриарх Сербский Порфирий призвал сограждан к прекращению конфликтов и розни. Минюст Сербии назвал беспорядки ударом по конституционному строю и предупредил об уголовной ответственности участников. Минюст напомнил, что конституция и законы Сербии определили уголовную ответственность за физические нападения, запугивания и угрозы на политической почве и что свершившие их будут установлены и понесут наказание согласно уголовному кодексу. Протесты студентов и оппозиции начались в Сербии после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад 1 ноября 2024 года, в результате чего погибли 16 человек.*принадлежит МЕТА, запрещена в РФ как экстремистская
