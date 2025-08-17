Рейтинг@Mail.ru
Президент Финляндии примет участие во встрече Трампа и Зеленского
13:48 17.08.2025 (обновлено: 13:55 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/prezident-2035899154.html
Президент Финляндии примет участие во встрече Трампа и Зеленского
Президент Финляндии Александр Стубб примет участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа, сообщил офис... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T13:48:00+03:00
2025-08-17T13:55:00+03:00
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/01/2008626041_0:55:3116:1808_1920x0_80_0_0_5950d9665d2b9e8e73c70c181d3b0fb0.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб примет участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа, сообщил офис финского президента."Президент Финляндии Александр Стубб примет участие во встрече по вопросам мира на Украине, которая состоится в понедельник, 18 августа 2025 года, в Вашингтоне, округ Колумбия, США", - говорится в заявлении на сайте офиса.Ранее свое участие во встрече в Вашингтоне подтвердили лидеры Германии и Франции, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО.Итоги саммита на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20250817/ukraina-2035887192.html
https://ria.ru/20250816/putin-2035793367.html
Президент Финляндии Стубб будет сопровождать Зеленского на встрече с Трампом

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент Финляндии Александр Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб примет участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа, сообщил офис финского президента.
"Президент Финляндии Александр Стубб примет участие во встрече по вопросам мира на Украине, которая состоится в понедельник, 18 августа 2025 года, в Вашингтоне, округ Колумбия, США", - говорится в заявлении на сайте офиса.
Ранее свое участие во встрече в Вашингтоне подтвердили лидеры Германии и Франции, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
Fox News: Трамп поддержал идею о полном контроле России над Донбассом
Вчера, 12:38

Итоги саммита на Аляске

  • В ночь на субботу Владимир Путин и Дональд Трамп встретились на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Беседа в узком составе в формате "три на три" продолжалась два часа 45 минут.
  • С российской стороны в ней принимали участие глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков.
Встреча президентов России и США на Аляске
© РИА Новости / Сергей Бобылев

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
1 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
2 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
3 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
4 из 9
© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанк

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / POOL

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

© РИА Новости / POOL
6 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанк

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
9 из 9

  • Политики указали на настрой двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.
  • Президенты заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине. По словам Трампа, по важным пунктам урегулирования еще нет согласия, но есть хорошие шансы договориться.
  • Он призвал Владимира Зеленского пойти на сделку с Россией, возможность мира зависит от него и европейских стран.
  • Со своей стороны, Путин отметил, что встреча на Аляске приближает к нужным решениям.
Встреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.08.2025
"Путин явно выиграл". Что случилось на Аляске
16 августа, 17:03
 
В миреФинляндияВашингтон (штат)Дональд ТрампАлександер СтуббВладимир ЗеленскийУкраина
 
 
Версия 2023.1 Beta
