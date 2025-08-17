https://ria.ru/20250817/prezident-2035899154.html

Президент Финляндии примет участие во встрече Трампа и Зеленского

в мире

финляндия

вашингтон (штат)

дональд трамп

александер стубб

владимир зеленский

украина

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Президент Финляндии Александр Стубб примет участие во встрече президента США Дональда Трампа с Владимиром Зеленским в Вашингтоне 18 августа, сообщил офис финского президента."Президент Финляндии Александр Стубб примет участие во встрече по вопросам мира на Украине, которая состоится в понедельник, 18 августа 2025 года, в Вашингтоне, округ Колумбия, США", - говорится в заявлении на сайте офиса.Ранее свое участие во встрече в Вашингтоне подтвердили лидеры Германии и Франции, а также глава Еврокомиссии и генсек НАТО.Итоги саммита на АляскеВстреча Путина и Трампа на Аляске. Хроника событий >>>

