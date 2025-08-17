https://ria.ru/20250817/pozhary-2035918903.html

В России потушили 22 природных пожара за сутки

В России потушили 22 природных пожара за сутки - РИА Новости, 17.08.2025

В России потушили 22 природных пожара за сутки

Лесопожарные службы за сутки потушили 22 лесных возгорания площадью 336 гектаров в российских регионах, сообщает в субботу Авиалесоохрана. РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T16:02:00+03:00

2025-08-17T16:02:00+03:00

2025-08-17T16:02:00+03:00

происшествия

россия

республика тыва

природные пожары в россии

база охраны лесов "авиалесоохрана"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/78/1557177863_0:45:1151:692_1920x0_80_0_0_e42e93a4ba4e7092744898f47c438fe2.jpg

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 22 лесных возгорания площадью 336 гектаров в российских регионах, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки 16 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 336 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ насчитывалось 43 лесных пожара на площади около 2,6 тысячи гектара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовало 20 пожаров на площади более 1,6 тысячи гектаров, уточнили в Авиалесоохране.

https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html

россия

республика тыва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, республика тыва, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"