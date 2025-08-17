https://ria.ru/20250817/pozhary-2035918903.html
В России потушили 22 природных пожара за сутки
В России потушили 22 природных пожара за сутки - РИА Новости, 17.08.2025
В России потушили 22 природных пожара за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили 22 лесных возгорания площадью 336 гектаров в российских регионах, сообщает в субботу Авиалесоохрана. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T16:02:00+03:00
2025-08-17T16:02:00+03:00
2025-08-17T16:02:00+03:00
происшествия
россия
республика тыва
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/78/1557177863_0:45:1151:692_1920x0_80_0_0_e42e93a4ba4e7092744898f47c438fe2.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 22 лесных возгорания площадью 336 гектаров в российских регионах, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки 16 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 336 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ насчитывалось 43 лесных пожара на площади около 2,6 тысячи гектара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовало 20 пожаров на площади более 1,6 тысячи гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
https://ria.ru/20250414/mchs-2011199361.html
россия
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155717/78/1557177863_86:0:1067:736_1920x0_80_0_0_ca066a17392cf775a15d4ab8fda577d6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, республика тыва, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Республика Тыва, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 22 природных пожара за сутки
Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 22 природных пожара на площади 336 га