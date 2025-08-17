Рейтинг@Mail.ru
В России потушили 22 природных пожара за сутки - РИА Новости, 17.08.2025
16:02 17.08.2025
В России потушили 22 природных пожара за сутки
В России потушили 22 природных пожара за сутки - РИА Новости, 17.08.2025
В России потушили 22 природных пожара за сутки
Лесопожарные службы за сутки потушили 22 лесных возгорания площадью 336 гектаров в российских регионах, сообщает в субботу Авиалесоохрана.
происшествия
россия
республика тыва
природные пожары в россии
база охраны лесов "авиалесоохрана"
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 22 лесных возгорания площадью 336 гектаров в российских регионах, сообщает в субботу Авиалесоохрана. "По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки 16 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 336 гектаров", - говорится в сообщении. К полуночи субботы на территории РФ насчитывалось 43 лесных пожара на площади около 2,6 тысячи гектара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовало 20 пожаров на площади более 1,6 тысячи гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
россия
республика тыва
происшествия, россия, республика тыва, природные пожары в россии, база охраны лесов "авиалесоохрана"
Происшествия, Россия, Республика Тыва, Природные пожары в России, База охраны лесов "Авиалесоохрана"
В России потушили 22 природных пожара за сутки

Авиалесоохрана: в России за сутки потушили 22 природных пожара на площади 336 га

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Лесопожарные службы за сутки потушили 22 лесных возгорания площадью 336 гектаров в российских регионах, сообщает в субботу Авиалесоохрана.
"По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства за прошедшие сутки 16 августа в России лесопожарными силами ликвидировано 22 лесных пожара на площади, пройденной огнем, 336 гектаров", - говорится в сообщении.
К полуночи субботы на территории РФ насчитывалось 43 лесных пожара на площади около 2,6 тысячи гектара. Наибольшая площадь пожаров зафиксирована в Республике Тыва - там действовало 20 пожаров на площади более 1,6 тысячи гектаров, уточнили в Авиалесоохране.
Сотрудник пожарной службы МЧС России тушит лесной пожар - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
Путин поручил МЧС своевременно реагировать на лесные пожары
14 апреля, 17:33
 
