Пожар в Новой Москве ликвидировали - РИА Новости, 17.08.2025
03:30 17.08.2025
Пожар в Новой Москве ликвидировали
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пожар в Щербинке в Новой Москве, где горели неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад, ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по столице.Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве. Поезд с 153 тоннами воды был направлен для помощи в тушении пожара, сообщила Московская железная дорога. Позднее пожар был локализован на площади 600 квадратных метров."Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по столице.
происшествия, новая москва, москва, щербинка, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), московская железная дорога
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пожар в Щербинке в Новой Москве, где горели неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад, ликвидирован, пострадавших нет, сообщили в ГУ МЧС по столице.
Ранее пресс-служба столичного главка МЧС сообщила, что неэксплуатируемое строение и рядом расположенный склад горят в Щербинке в Новой Москве. Поезд с 153 тоннами воды был направлен для помощи в тушении пожара, сообщила Московская железная дорога. Позднее пожар был локализован на площади 600 квадратных метров.
"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - говорится в сообщении в Telegram-канале ГУ МЧС по столице.
