Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в конце августа

Потепление до плюс 25 - плюс 30 градусов возможно в Москве в конце августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Потепление до плюс 25 - плюс 30 градусов возможно в Москве в конце августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски, и напоследок громко хлопнет дверью. В заключительные дни августа (в Москве - ред.) есть вероятность потепления до плюс 25 - плюс 30 градусов", - рассказал Тишковец.

