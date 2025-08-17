Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в конце августа - РИА Новости, 17.08.2025
10:56 17.08.2025
Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в конце августа
Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в конце августа - РИА Новости, 17.08.2025
Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в конце августа
Потепление до плюс 25 - плюс 30 градусов возможно в Москве в конце августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T10:56:00+03:00
2025-08-17T10:56:00+03:00
москва
евгений тишковец
общество
центр "фобос"
погода
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Потепление до плюс 25 - плюс 30 градусов возможно в Москве в конце августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. "Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски, и напоследок громко хлопнет дверью. В заключительные дни августа (в Москве - ред.) есть вероятность потепления до плюс 25 - плюс 30 градусов", - рассказал Тишковец.
москва
москва, евгений тишковец, общество, центр "фобос", погода
Москва, Евгений Тишковец, Общество, Центр "Фобос", Погода
Синоптик рассказал, какая погода будет в Москве в конце августа

Тишковец: в Москве в конце августа может потеплеть до плюс 25 градусов

МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Потепление до плюс 25 - плюс 30 градусов возможно в Москве в конце августа, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"Текущий сезон готовится к передаче эстафеты осени, однако лето не уйдет по-английски, и напоследок громко хлопнет дверью. В заключительные дни августа (в Москве - ред.) есть вероятность потепления до плюс 25 - плюс 30 градусов", - рассказал Тишковец.
МоскваЕвгений ТишковецОбществоЦентр "Фобос"Погода
 
 
