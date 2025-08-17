Рейтинг@Mail.ru
Из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области задержали 14 поездов
08:10 17.08.2025 (обновлено: 10:07 17.08.2025)
Из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области задержали 14 поездов
Из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области задержали 14 поездов - РИА Новости, 17.08.2025
Из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области задержали 14 поездов
На станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов после атаки украинских дронов, сообщила Федеральная пассажирская компания. РИА Новости, 17.08.2025
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов после атаки украинских дронов, сообщила Федеральная пассажирская компания."В настоящее время в связи с происшествием (падением обломков БПЛА) на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов", — уточнила компания в Telegram-канале.Среди них рейсы:В среднем поезда задерживаются не более чем на 2,5 часа.Ранее утром губернатор Александр Гусев сообщал, что при атаке ВСУ пострадал монтер пути, также возникли пожары в магазине и на вещевом рынке.За ночь силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над регионом.
происшествия, воронежская область, лиски, федеральная пассажирская компания, анапа, москва, вооруженные силы украины
Происшествия, Воронежская область, Лиски, Федеральная пассажирская компания, Анапа, Москва, Вооруженные силы Украины
Из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области задержали 14 поездов

На станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов ФПК

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов после атаки украинских дронов, сообщила Федеральная пассажирская компания.
"В настоящее время в связи с происшествием (падением обломков БПЛА) на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов", — уточнила компания в Telegram-канале.
Среди них рейсы:
  • №11 Анапа — Москва;
  • №20 Москва — Ростов-на-Дону;
  • №113 Краснодар — Москва;
  • №135 Махачкала — Санкт-Петербург;
  • №143 Кисловодск — Москва;
  • №155 Анапа — Москва;
  • №215 Барнаул — Адлер;
  • №233 Новороссийск — Москва;
  • №241 Киров — Анапа;
  • №472 Москва – Адлер;
  • №479 Сухум — Санкт-Петербург;
  • №511 Воркута — Новороссийск;
  • №542 Москва — Адлер;
  • №562 Москва — Имеретинский курорт.
В среднем поезда задерживаются не более чем на 2,5 часа.
Ранее утром губернатор Александр Гусев сообщал, что при атаке ВСУ пострадал монтер пути, также возникли пожары в магазине и на вещевом рынке.
За ночь силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над регионом.
