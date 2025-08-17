https://ria.ru/20250817/poezda-2035860548.html

Из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области задержали 14 поездов

Из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области задержали 14 поездов

На станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов после атаки украинских дронов, сообщила Федеральная пассажирская компания. РИА Новости, 17.08.2025

МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов после атаки украинских дронов, сообщила Федеральная пассажирская компания."В настоящее время в связи с происшествием (падением обломков БПЛА) на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов", — уточнила компания в Telegram-канале.Среди них рейсы:В среднем поезда задерживаются не более чем на 2,5 часа.Ранее утром губернатор Александр Гусев сообщал, что при атаке ВСУ пострадал монтер пути, также возникли пожары в магазине и на вещевом рынке.За ночь силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над регионом.

