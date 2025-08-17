Из-за падения обломков БПЛА в Воронежской области задержали 14 поездов
На станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов ФПК
МОСКВА, 17 авг — РИА Новости. На станции Лиски в Воронежской области задерживаются 14 поездов после атаки украинских дронов, сообщила Федеральная пассажирская компания.
"В настоящее время в связи с происшествием (падением обломков БПЛА) на станции Лиски в Воронежской области в пути задерживаются 14 поездов", — уточнила компания в Telegram-канале.
Среди них рейсы:
- №11 Анапа — Москва;
- №20 Москва — Ростов-на-Дону;
- №113 Краснодар — Москва;
- №135 Махачкала — Санкт-Петербург;
- №143 Кисловодск — Москва;
- №155 Анапа — Москва;
- №215 Барнаул — Адлер;
- №233 Новороссийск — Москва;
- №241 Киров — Анапа;
- №472 Москва – Адлер;
- №479 Сухум — Санкт-Петербург;
- №511 Воркута — Новороссийск;
- №542 Москва — Адлер;
- №562 Москва — Имеретинский курорт.
В среднем поезда задерживаются не более чем на 2,5 часа.
Ранее утром губернатор Александр Гусев сообщал, что при атаке ВСУ пострадал монтер пути, также возникли пожары в магазине и на вещевом рынке.
За ночь силы ПВО сбили девять украинских беспилотников над регионом.
