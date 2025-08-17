https://ria.ru/20250817/pismo-2035842778.html

В США раскрыли содержание письма жены Трампа Путину

В США раскрыли содержание письма жены Трампа Путину - РИА Новости, 17.08.2025

В США раскрыли содержание письма жены Трампа Путину

Первая леди Меланья Трамп в письме, которое она через своего супруга, президента США Дональда Трампа якобы передала российскому лидеру Владимиру Путину,... РИА Новости, 17.08.2025

2025-08-17T00:55:00+03:00

2025-08-17T00:55:00+03:00

2025-08-17T00:56:00+03:00

в мире

россия

украина

сша

владимир путин

дональд трамп

меланья трамп

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/0e/2035321678_0:617:2048:1769_1920x0_80_0_0_53c2b57f0d79e7bfe9ee3fda2facc1e5.jpg

ВАШИНГТОН, 17 авг - РИА Новости. Первая леди Меланья Трамп в письме, которое она через своего супруга, президента США Дональда Трампа якобы передала российскому лидеру Владимиру Путину, попросила последнего защитить детей, передает телеканал Fox News со ссылкой на документ. "Защитив невинность этих детей, вы сделаете больше, чем просто послужите России - вы послужите самому человечеству. Такая смелая идея выходит за рамки человеческих разногласий, и вы, господин Путин, способны воплотить эту мечту в жизнь одним росчерком пера сегодня. Настало время", - написала Меланья в письме, утверждает телеканал. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на двух чиновников Белого дома сообщило, что Трамп лично передал письмо от Меланьи Путину. По информации агентства, в письме упоминаются якобы похищения детей в результате вооруженного украинского конфликта. Однако в письме Меланьи, которое опубликовал телеканал, нет упоминаний о похищении детей в результате конфликта на Украине. "Как родители, мы обязаны взращивать надежду следующего поколения. Как лидеры, мы обязаны поддерживать наших детей, и это выходит за рамки комфорта немногих. Несомненно, мы должны стремиться создать мир, наполненный достоинством, для всех, чтобы каждая душа могла пробудиться в мире, и чтобы само будущее было надежно защищенным", - якобы написала первая леди. Ранее на Аляске состоялись переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Встреча лидеров состоялась на военной базе Эльмендорф-Ричардсон в Анкоридже. Ранее украинская сторона передала России список якобы похищенных из Украины 339 детей. В ходе пресс-конференции по итогам третьего раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ Владимир Мединский заявил, что большое количество детей из украинского списка никогда не были на территории России. Кроме того, выяснилось, что 50 фамилий из списка принадлежат взрослым людям. При этом часть детей уже возвращена на Украину, эта работа продолжается.

https://ria.ru/20250816/vstrecha-2035836091.html

https://ria.ru/20250814/tramp-2035145495.html

россия

украина

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, украина, сша, владимир путин, дональд трамп, меланья трамп