17.08.2025
13:48 17.08.2025
Песков рассказал, когда последний раз был в США до саммита на Аляске
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что до российско-американского саммита на Аляске последний раз был в США на матче по шахматам, когда РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T13:48:00+03:00
2025-08-17T13:48:00+03:00
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что до российско-американского саммита на Аляске последний раз был в США на матче по шахматам, когда за чемпионский титул боролись российский и норвежский гроссмейстеры Сергей Карякин и Магнус Карлсен. "До войны, до санкций, (когда) Карякин играл в шахматы с Карлсеном", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоялся в США в 2016 году. Карякин завершил вничью матч за мировую шахматную корону с Карлсеном по итогам 12 партий в классические шахматы (6:6), но потерпел неудачу на тай-брейке в быстрых шахматах (1:3), позволив оппоненту сохранить звание чемпиона мира. Поединок проходил в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске 15 августа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что до российско-американского саммита на Аляске последний раз был в США на матче по шахматам, когда за чемпионский титул боролись российский и норвежский гроссмейстеры Сергей Карякин и Магнус Карлсен.
"До войны, до санкций, (когда) Карякин играл в шахматы с Карлсеном", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоялся в США в 2016 году. Карякин завершил вничью матч за мировую шахматную корону с Карлсеном по итогам 12 партий в классические шахматы (6:6), но потерпел неудачу на тай-брейке в быстрых шахматах (1:3), позволив оппоненту сохранить звание чемпиона мира. Поединок проходил в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске 15 августа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
