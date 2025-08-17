https://ria.ru/20250817/peskov-2035898981.html
Песков рассказал, когда последний раз был в США до саммита на Аляске
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что до российско-американского саммита на Аляске последний раз был в США на матче по шахматам, когда за чемпионский титул боролись российский и норвежский гроссмейстеры Сергей Карякин и Магнус Карлсен. "До войны, до санкций, (когда) Карякин играл в шахматы с Карлсеном", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину. Матч за звание чемпиона мира по шахматам состоялся в США в 2016 году. Карякин завершил вничью матч за мировую шахматную корону с Карлсеном по итогам 12 партий в классические шахматы (6:6), но потерпел неудачу на тай-брейке в быстрых шахматах (1:3), позволив оппоненту сохранить звание чемпиона мира. Поединок проходил в Нью-Йорке с 11 по 30 ноября. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели переговоры на Аляске 15 августа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон в Анкоридже.
