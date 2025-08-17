Рейтинг@Mail.ru
Священник рассказал, когда патриарх Кирилл посещал Аляску - РИА Новости, 17.08.2025
Религия
 
04:06 17.08.2025
Священник рассказал, когда патриарх Кирилл посещал Аляску
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Патриарх Кирилл посещал Аляску в 1993 году, будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, он сопровождал тогда патриарха Алексия ll, но визит пришлось прервать из-за начала политического кризиса в России осенью 1993 года, тогда патриарх Алексий предложил враждующим сторонам посредничество Церкви для урегулирования конфликта, рассказал РИА Новости советник патриарха Московского и всея Руси Кирилла протоиерей Николай Балашов. Президент России Владимир Путин 15 августа после саммита со своим американским коллегой в Анкоридже встретился с архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием (Православная церковь в Америке). Президент России подарил ему икону преподобного Германа Аляскинского и икону Успения Пресвятой Богородицы. Архиепископ Алексий тоже подарил Владимиру Путину икону святого Германа. Глава государства также передал архиепископу самые лучшие пожелания от патриарха Московского и всея Руси Кирилла, с которым, как отметил президент, они встречались перед поездкой в Анкоридж. Отец Николай отметил, что из слов Владимира Путина стало известно о его встрече с патриархом Кириллом в дни подготовки к саммиту, и о том, что патриарх рассказал президенту о значении православного наследия Аляски, о своих посещениях этой земли. "Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посещал Аляску неоднократно, правда, уже довольно давно: насколько я знаю, в последний раз — в сентябре 1993 года, когда он, будучи митрополитом Смоленским и Калининградским, председателем Отдела внешних церковных сношений, сопровождал патриарха Алексия II в визите в США по случаю 200-летия Православия в Америке. По его словам, тогда российская делегация посетила Михаило-Архангельский храм в Ситке, построенный еще святителем Иннокентием, Еловый остров, который с 1831 года именовался официально Новым Валаамом, духовную семинарию имени преподобного Германа Аляскинского на острове Кадьяк, а также участвовала во встрече с местной общественностью и пресс-конференции в Анкоридже. "А вот дальнейшую часть запланированного американского визита пришлось тогда сократить из-за трагических событий начавшегося гражданского противостояния в России, повлекшего человеческие жертвы. И на борту самолета из Сан-Франциско в Москву покойный патриарх Алексий и тогдашний митрополит, нынешний патриарх Кирилл молились и обсуждали план дальнейших действий. По прибытии в Москву патриарх Алексий предложил враждующим сторонам посредничество Церкви в деле урегулирования конфликта", - рассказал отец Николай Балашов. О месте встречи Путина и Трампа стало известно 9 августа, когда в Русской православной церкви вспоминали об одном из самых известных православных миссионеров в Русской Америке - преподобном Германе Аляскинском. Глава Ситкинской и Аляскинской епархии Православной церкви в Америке архиепископ Алексий призвал духовенство и мирян епархии с 12 по 15 августа проводить молебны святой Ольге Кветлукской, Герману Аляскинскому и Пресвятой Богородице о справедливом мире в России и на Украине, усмирении страстей, защите невинных, возвращении пленных и утешении скорбящих и страждущих. Протоиерей Николай Балашов рассказывал РИА Новости, что патриарх Кирилл, иерархи, духовенство и миряне Русской православной церкви молились об успехе переговоров Путина и Трампа на Аляске. Также о молитве за мир в связи с саммитом рассказали РИА Новости в Русской православной церкви заграницей (РПЦЗ). Так, управляющий делами канцелярии Архиерейского синода РПЦЗ протоиерей Серафим Ган назвал Германа Аляскинского "серьезным звеном", связывающим Россию и Америку. Аляска входила в состав Российской империи до 1867 года, когда регион был продан американскому правительству по решению Александра II. Православие сохранилось и распространялось на этой земле и после 1867 года. В 1970 году Православная церковь в Америке получила автокефалию от Русской православной церкви. Как отмечается на сайте РПЦ, основание Православной церкви в Америке положено валаамскими иноками-миссионерами, прибывшими на остров Кадьяк в 1794 году по определению синода Русской церкви. Сейчас юрисдикция Православной церкви в Америке распространяется на США и некоторые приходы в Канаде, Мексике и Южной Америке. Преподобный Герман Аляскинский (1751-1837) - Валаамский монах, в первой трети XIX века - руководитель Русской духовной миссии, находившейся на острове Кадьяк. Сейчас мощи святого хранятся на том же острове в храме Воскресения Христова.
