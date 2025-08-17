Рейтинг@Mail.ru
Парусник "Паллада" прибыл в северокорейский порт - РИА Новости, 17.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:12 17.08.2025 (обновлено: 09:19 17.08.2025)
https://ria.ru/20250817/pallada-2035864848.html
Парусник "Паллада" прибыл в северокорейский порт
Парусник "Паллада" прибыл в северокорейский порт - РИА Новости, 17.08.2025
Парусник "Паллада" прибыл в северокорейский порт
Учебно-парусное судно РФ "Паллада" 15 августа прибыло в порт северокорейского города Чондин для участия в памятных мероприятиях по случаю восьмидесятилетия... РИА Новости, 17.08.2025
2025-08-17T09:12:00+03:00
2025-08-17T09:19:00+03:00
в мире
россия
кндр (северная корея)
паллада (фрегат)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035865059_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f137592290ee02dc9a86635d2a25b521.jpg
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Учебно-парусное судно РФ "Паллада" 15 августа прибыло в порт северокорейского города Чондин для участия в памятных мероприятиях по случаю восьмидесятилетия освобождения Кореи, сообщило генеральное консульство России в Чондине. "В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями 15 августа в день 80-летия освобождения Кореи в порту Чондина пришвартовалось учебно-парусное судно (УПС) "Паллада"... Капитан "Паллады" Николай Кузьмич Зорченко доложил встречающим о прибытии и пригласил их подняться на борт. Генконсул России приветствовал почетный караул курсантов, учебный состав и экипаж, поздравив их с прибытием в Корейскую Народно-Демократическую Республику", - говорится в сообщении консульства в Telegram-канале. Отмечается, что судно доставило в КНДР 157 моряков, из них - 120 курсантов "Дальрыбвтуза", остальные 37 составляют экипаж и руководство мореходной практики. На время визита в Чондин запланированы памятные мероприятия по случаю юбилея освобождения страны, посещение корабля местными жителями, концерт корейских артистов и дружеские спортивные мероприятия.
https://ria.ru/20250815/koreya-2035361768.html
россия
кндр (северная корея)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035865059_160:0:1120:720_1920x0_80_0_0_59f39e61c249988cb89d9a79930c2778.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, кндр (северная корея), паллада (фрегат)
В мире, Россия, КНДР (Северная Корея), Паллада (фрегат)
Парусник "Паллада" прибыл в северокорейский порт

Российское учебно-парусное судно "Паллада" прибыло в северокорейский порт Чондин

© Фото : Генеральное консульство России в Чондине/TelegramУчебно-парусное судно "Паллада" прибыло в порт северокорейского города Чондин
Учебно-парусное судно Паллада прибыло в порт северокорейского города Чондин - РИА Новости, 1920, 17.08.2025
© Фото : Генеральное консульство России в Чондине/Telegram
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Учебно-парусное судно РФ "Паллада" 15 августа прибыло в порт северокорейского города Чондин для участия в памятных мероприятиях по случаю восьмидесятилетия освобождения Кореи, сообщило генеральное консульство России в Чондине.
"В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями 15 августа в день 80-летия освобождения Кореи в порту Чондина пришвартовалось учебно-парусное судно (УПС) "Паллада"... Капитан "Паллады" Николай Кузьмич Зорченко доложил встречающим о прибытии и пригласил их подняться на борт. Генконсул России приветствовал почетный караул курсантов, учебный состав и экипаж, поздравив их с прибытием в Корейскую Народно-Демократическую Республику", - говорится в сообщении консульства в Telegram-канале.
Отмечается, что судно доставило в КНДР 157 моряков, из них - 120 курсантов "Дальрыбвтуза", остальные 37 составляют экипаж и руководство мореходной практики. На время визита в Чондин запланированы памятные мероприятия по случаю юбилея освобождения страны, посещение корабля местными жителями, концерт корейских артистов и дружеские спортивные мероприятия.
Освобождении Корейского полуострова от японской колониальной оккупации войсками Советской армии во время Второй мировой войны - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
Один изящный маневр. Как Красная армия освободила Корею
15 августа, 08:00
 
В миреРоссияКНДР (Северная Корея)Паллада (фрегат)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала