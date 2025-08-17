Парусник "Паллада" прибыл в северокорейский порт
Российское учебно-парусное судно "Паллада" прибыло в северокорейский порт Чондин
© Фото : Генеральное консульство России в Чондине/TelegramУчебно-парусное судно "Паллада" прибыло в порт северокорейского города Чондин
МОСКВА, 17 авг - РИА Новости. Учебно-парусное судно РФ "Паллада" 15 августа прибыло в порт северокорейского города Чондин для участия в памятных мероприятиях по случаю восьмидесятилетия освобождения Кореи, сообщило генеральное консульство России в Чондине.
"В соответствии с достигнутыми ранее договоренностями 15 августа в день 80-летия освобождения Кореи в порту Чондина пришвартовалось учебно-парусное судно (УПС) "Паллада"... Капитан "Паллады" Николай Кузьмич Зорченко доложил встречающим о прибытии и пригласил их подняться на борт. Генконсул России приветствовал почетный караул курсантов, учебный состав и экипаж, поздравив их с прибытием в Корейскую Народно-Демократическую Республику", - говорится в сообщении консульства в Telegram-канале.
Отмечается, что судно доставило в КНДР 157 моряков, из них - 120 курсантов "Дальрыбвтуза", остальные 37 составляют экипаж и руководство мореходной практики. На время визита в Чондин запланированы памятные мероприятия по случаю юбилея освобождения страны, посещение корабля местными жителями, концерт корейских артистов и дружеские спортивные мероприятия.
